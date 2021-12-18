Опрос показал: 51,5% украинцев не намерены делать прививку от коронавируса

15:57 16 Март Киев, Украина

Как известно, вакцинация в Украине находится под угрозой срыва. Что сдерживает население от выполнения этой важной для здоровья нации процедуры? По данным опроса, проведенного Центром Разумкова, 51,5% украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса. Эти данные опроса были опубликованы сегодня, 16 марта.

В частности, 12% респондентов собирается сделать прививку в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать лишь тогда, когда это будет нужно по формальным требованиями (например, для поездки за границу), 10% еще не определились.

Среди украинцев, которые намерены делать COVID-прививку, 52% готовы ее сделать лишь при условии, что она будет бесплатной, 22,5% из них готовы платить за нее, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди, 21% не определились.

В свою очередь те, кто не собирается делать прививки, чаще всего мотивируют это тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 45% тех, кто не намерен делать прививку). Еще 27% считают, что риски вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% - что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают низкой вероятность заболеть.

Опрос проводился с 5 по 9 марта по всей Украине за исключением временно неподконтрольных территорий методом интервью "лицом к лицу". Были опрошены 2018 респондентов. Погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что в Украине изменят схему вакцинации. Теперь дозы препарата CoviShield будут вводить с интервалом в три месяца вместо 28 дней, как предполагалось ранее.