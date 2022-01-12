13:49 29 Апрель Киев, Украина

Граждане РФ, которые не поддерживают политику Путина - считают оккупацию Крымского полуострова незаконной. Таких всего 16 %.

Об этом свидетельствуют данные опроса российского "Левада-Центра"

"Подавляющая доля россиян (86%) стабильно поддерживает присоединение Крыма к России – этот показатель незначительно колеблется с 2014 года. Не поддерживают присоединение – 9%", - говорится в сообщении.

Среди респондентов, которые считают, что Россия движется в правильном направлении, 95% в той или иной степени поддерживают оккупацию полуострова. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, уровень поддержки оккупации Крыма меньше – 78%.



69% опрошенных россиян считает, что оккупация Крыма принесла больше пользы, чем вреда. Пятая часть респондентов (18%) считают, что оккупация принесла больше вреда, чем пользы.



16% россиян считают, что, оккупировав Крым, Россия нарушила международные обязательства. 71% уверены – не нарушила.