Опрос Левада-Центра показал отношение россиян к оккупации Крыма

Граждане РФ, которые не поддерживают политику Путина - считают оккупацию Крымского полуострова незаконной. Таких всего 16 %.
Об этом свидетельствуют данные опроса российского "Левада-Центра".
Среди респондентов, которые считают, что Россия движется в правильном направлении, 95% в той или иной степени поддерживают оккупацию полуострова. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, уровень поддержки оккупации Крыма меньше – 78%.
69% опрошенных россиян считает, что оккупация Крыма принесла больше пользы, чем вреда. Пятая часть респондентов (18%) считают, что оккупация принесла больше вреда, чем пользы.
16% россиян считают, что, оккупировав Крым, Россия нарушила международные обязательства. 71% уверены – не нарушила.
69% опрошенных россиян считает, что оккупация Крыма принесла больше пользы, чем вреда. Пятая часть респондентов (18%) считают, что оккупация принесла больше вреда, чем пользы.
16% россиян считают, что, оккупировав Крым, Россия нарушила международные обязательства. 71% уверены – не нарушила.
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