Опрос: 66% американцев считают, что демократия в США под угрозой

17:46 03 Январь Киев, Украина

Опрос взрослого населения США показал, что большинство считает, что демократия и верховенство закона в стране находятся под угрозой.

66% процентов респондентов опроса CBS News, заявили, что демократия находится под большой угрозой, при этом 33% заявили, что демократия в безопасности.



Опрос был проведен за несколько дней до годовщины нападения на Капитолий 6 января 2021, когда сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США в Вашингтоне, в то время как законодатели собрались внутри здания, чтобы подтвердить победу на выборах президента Джо Байдена.



Среди респондентов 83% заявили, что не одобряют действия людей, которые тогда ворвались в Капитолий.



Большинство оценили действия участников как восстание, попытку свержения правительства США, попытку отменить выборы, чтобы сохранить Дональда Трампа у власти, а также как протест, который зашел слишком далеко.



Поскольку страна готовится к промежуточным выборам Конгресса в этом году, 68% заявили, что рассматривают нападение 6 января как признак роста политического насилия в стране. Во время следующих президентских выборов в 2024 году 62% респондентов заявили, что ожидают насилия со стороны проигравших .



Две трети респондентов заявили, что считают Байдена законным победителем выборов 2020 года, примерно столько же, сколько и в опросе Университета штата Мэриленд Washington Post.



Опрос Post также показал, что 45% респондентов считают, что Трамп несет большую ответственность за атаку, а 28% ответили, что нет.



Исследование также выявило, что за последние годы в США возросло количество людей, которые считают, что прибегать к насильственным действиям против правительства иногда оправдано. Согласно последнему опросу, 34% респондентов ответили на этот вопрос: "да". В 2015 году этот показатель был 23%, в 1995 – 13%.