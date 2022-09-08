Определили первые списки семей, которые получат новое жилье в Киевской области

В Киевской области определили первые списки семей, которые получат новое жилье вместо разрушенного, сообщает ОВА.
Кандидатуры семей представляли и утверждали территориальные общины. Люди получат квартиры и частные дома.
51 семья из 10 территориальных общин области получит квартиры в рамках программы «Новый дом». Среди них – 18 квартир для многодетных семей, 33 – для семей с детьми и беременных женщин. Квартиры размещаются в Броварах, Богуславе, Борисполе, Ирпене, Белой Церкви и Макарове.
Также предварительно в рамках программы «Восстановление частных домов» решили построить 103 дома (49 домов площадью 70 квадратных метров, 21 дом на 90 квадратных метров, 33 дома по 120 квадратных метров). Стоимость строительства определят после проведения экспертиз.
Киевский областной совет утвердил две программы по обеспечению жильем людей, потерявших свои дома из-за боевых действий. По программе «Восстановление частных домов» планируют построить 560 новых домов. По программе «Новый дом» у застройщиков планируют выкупить 2000 готовых квартир по рекомендованной цене.
В селе Дмитровка возле Бучи уже завершают строить первые частные дома для тех, кто потерял жилье во время войны.
Непригодными для проживания в области признали более 5400 домов, поврежденных из-за боевых действий, – их должны демонтировать.
В то же время отремонтировали уже 119 многоэтажек из 1534 поврежденных (из них 161 дом разрушен до основания), около 300 многоквартирных домов в процессе восстановления.
Кандидатуры семей представляли и утверждали территориальные общины. Люди получат квартиры и частные дома.
51 семья из 10 территориальных общин области получит квартиры в рамках программы «Новый дом». Среди них – 18 квартир для многодетных семей, 33 – для семей с детьми и беременных женщин. Квартиры размещаются в Броварах, Богуславе, Борисполе, Ирпене, Белой Церкви и Макарове.
Также предварительно в рамках программы «Восстановление частных домов» решили построить 103 дома (49 домов площадью 70 квадратных метров, 21 дом на 90 квадратных метров, 33 дома по 120 квадратных метров). Стоимость строительства определят после проведения экспертиз.
Киевский областной совет утвердил две программы по обеспечению жильем людей, потерявших свои дома из-за боевых действий. По программе «Восстановление частных домов» планируют построить 560 новых домов. По программе «Новый дом» у застройщиков планируют выкупить 2000 готовых квартир по рекомендованной цене.
В селе Дмитровка возле Бучи уже завершают строить первые частные дома для тех, кто потерял жилье во время войны.
Непригодными для проживания в области признали более 5400 домов, поврежденных из-за боевых действий, – их должны демонтировать.
В то же время отремонтировали уже 119 многоэтажек из 1534 поврежденных (из них 161 дом разрушен до основания), около 300 многоквартирных домов в процессе восстановления.
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