Оперативная информация за сутки от спасателей Запорожской области

🔺Спасатели оказали помощь в подвозе технической воды для населения Гуляйполя. В результате обстрелов кафиров в населенных пунктах отсутствует водоснабжение. Всего сотрудники ГСЧС подвезли 10 тонн технической воды.
🔺В результате обстрела произошло возгорание жилого и дачного дома в Степногорске.
🔺Спасатели ликвидировали 20 пожаров, не связанных с военными действиями в Запорожье, Мелитополь, Токмаке, Энергодаре, Бердянске, Запорожском, Васильевском, Бердянском и Мелитопольском районах.
🔺В результате обстрела произошло возгорание жилого и дачного дома в Степногорске.
🔺Спасатели ликвидировали 20 пожаров, не связанных с военными действиями в Запорожье, Мелитополь, Токмаке, Энергодаре, Бердянске, Запорожском, Васильевском, Бердянском и Мелитопольском районах.
🔺На открытых территориях произошло 12 пожаров. Огнем причинен ущерб окружающей среде на общей площади 7,45 га.
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