Операция по задержанию Романа Скрипника до сих пор продолжается

Новости Полтавщины: Полтавский террорист Роман Скрипник, который скрылся в лесу после попытки захватить в заложники сотрудника полиции, до сих пор не пойман. В Министерстве внутренних дел уверены в том, что спецоперация по задержанию Скрипика близка к окончанию.

Своими комментариями по поводу данной операции с журналистами поделился советник главы МВД Михаил Апостол.

"Вся информация об этом человеке есть, все родственники найдены. Правоохранительные органы оцепили там все, все контролируется тепловизорами, никуда он не денется. Каждая область разделена на квадраты, и каждое подразделение имеет свой квадрат. Но сейчас лето, зелень вокруг в лесах - не так очищают те леса, как раньше. Спрятаться в лесу в принципе просто. Но это (нахождения беглеца - ред.) вопрос времени. Ну, сколько там – еще день, еще два..." - сказал Михаил Апостол.

Он считает, что Скрипник "выйдет сам" или наложит на себя руки. "Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Он будет, как загнанный волк там бегать, ну, сколько он будет бегать. Или покончит с жизнью... Более того, почему-то складывается впечатление, что если он угоняет машины, если была угроза жизни, когда он вытащил чеку и, в принципе, из-за этого все и началось - он как-то понимал те вещи, на которые шел", - сказал советник главы МВД.

Михаил Апостол допустил, что у "полтавского террориста" не все в порядке с психикой. "И я думаю, если у него с психикой, знаете, сегодня мы с весны внезапно перешли на лето - осложнения у таких людей. В принципе может и покончить жизнь самоубийством. Скорее всего, если он так боится попасть в тюрьму, а причина для этого была, то он может покончить жизнь самоубийством: утопиться, повеситься..." - сказал Апостол.