Операция ЦАХАЛ в Секторе Газа: посол Израиля об обстановке и эвакуации

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что операция Армии обороны (ЦАХАЛ)
в Секторе Газа будет продолжаться, пока группировка ХАМАС
не будет уничтожена.
Об этом Михаэль Бродский сказал на пресс-конференции.
Бродский рассказал, что ХАМАС удерживает в заложниках около 250 человек. Он добавил, что с эвакуацией из Израиля пока нет проблем.
"Из Израиля есть рейсы в страны Европы, откуда можно добраться до Украины. Проблема существует с теми гражданами, которые находятся в Секторе Газа, потому что их держат в заложниках ХАМАС и не выпускают их. Мы на связи с посольством Украины в Израиле и сделаем все для того, чтобы те, кто хочет эвакуироваться, а там несколько сотен украинцев, это в основном женщины с детьми. Мы сделаем все, чтобы их эвакуировать. Конечно, это будет невозможно сделать через Израиль, это будет возможно сделать через Египет. Сейчас это сделать сложно, мы надеемся, что в будущем это можно будет сделать.", — сказал Бродский.
Посол выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Израиль.
"Мы надеемся, что Владимир Зеленский приедет в Израиль. Мы чувствуем колоссальную поддержку от Украины", — сказал Бродский.
Он отметил, что Израиль самодостаточная страна и им не нужна та военная помощь, которая нужна Украине.
"Я не думаю что ситуация в Израиле повлияет на помощь Украине. Насколько мне известно США и Европа намерены продолжать помогать Украине в тех объемах, в которых это было обещано. Израилю действительно понадобилась помощь, но это специфическая помощь, она касалась ракет для "Железного купола". Мы попросили США помощи. Они помогли. Но Израиль страна в военном плане самодостаточна и нам не нужна та военная помощь, которая нужна Украине", — сказал посол Израиля в Украине.
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