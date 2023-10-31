Операция ЦАХАЛ в Секторе Газа: посол Израиля об обстановке и эвакуации

12:03 31 октября Киев, Украина

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что операция Армии обороны (ЦАХАЛ) в Секторе Газа будет продолжаться, пока группировка ХАМАС не будет уничтожена.

Об этом Михаэль Бродский сказал на пресс-конференции.



Бродский рассказал, что ХАМАС удерживает в заложниках около 250 человек. Он добавил, что с эвакуацией из Израиля пока нет проблем.

"Из Израиля есть рейсы в страны Европы, откуда можно добраться до Украины. Проблема существует с теми гражданами, которые находятся в Секторе Газа, потому что их держат в заложниках ХАМАС и не выпускают их. Мы на связи с посольством Украины в Израиле и сделаем все для того, чтобы те, кто хочет эвакуироваться, а там несколько сотен украинцев, это в основном женщины с детьми. Мы сделаем все, чтобы их эвакуировать. Конечно, это будет невозможно сделать через Израиль, это будет возможно сделать через Египет. Сейчас это сделать сложно, мы надеемся, что в будущем это можно будет сделать.", — сказал Бродский.

Посол выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Израиль.

"Мы надеемся, что Владимир Зеленский приедет в Израиль. Мы чувствуем колоссальную поддержку от Украины", — сказал Бродский.

Он отметил, что Израиль самодостаточная страна и им не нужна та военная помощь, которая нужна Украине.