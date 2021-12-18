Опасные медотходы выбрасывали на свалку вместо утилизации

10:05 11 Август Киев, Украина

В нарушение всех действующих законодательных норм, одна из компаний по утилизации медотходов, просто выбрасывала их на свалку. В погоне за легкой наживой коммерсанты проигнорировали опасность, которую представляют опасные отходы для общественного здоровья.

В Киеве компания, которая специализируется на утилизации опасных медицинских и биологических отходов, вывозила медицинские маски, шприцы, иглы, перчатки и халаты на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов за город.

При этом эти отходы должны были сжигаться, а не просто так выбрасываться. Среди отходов были также отходы медицинских учреждений Киева, в том числе из инфекционных отделений. Об этом сообщает прокуратура города Киева на своей странице в Facebook.

Правоохранителям удалось задокументирован вывоз медицинских отходов грузовым автомобилем на один из таких полигонов в Киевской области. В данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, которые к нему причастны.

Напомним, в Харькове заметили аномальное нашествие аистов на городской свалке. Очевидцы необычного явления сняли все на видео и выложили его в сеть. На кадрах, сделанных из окна автомобиля, сначала появляются несколько аистов, а затем вдали видно десятки, а то и сотни птиц.

При этом появление огромного количества аистов на свалке выглядит тем более странно, поскольку основная пища аистов - это мелкие позвоночные и различные беспозвоночные животные.