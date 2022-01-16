Опасные игрушки: в детской машинке норма свинца была превышена в 170 раз

17:33 04 Сентябрь Киев, Украина

Киевские специалисты из Госпродпотребслужбы в результате проведенных исследований обнаружили, что в популярной детской игрушке содержание свинца почти в 170 раз превышает норму.

Речь идет о машинке на радиоуправлении, сообщили в пресс-центре службы.



Как рассказали эксперты, массовая доля свинца в машинке составляет 166 тысяч. мг/кг при норме 1000.



Отмечается. Что это уже второе исследование данного товара, которое во второй раз показало нарушения. Дело в том, что с результатами предыдущего исследования не был согласен продавец.

"Предприятие не согласилось с результатами испытаний, поэтому было проведено испытание контрольного образца. Результат испытания обоих образцов - наличие свинца в значительном количестве, и в лабораторном и в контрольном образце", - объясняет заместитель начальника управления - начальник отдела рыночного надзора Дмитрий Тихомиров.

В настоящее время специалисты устанавливают, откуда привезен товар, чтобы не допустить его распространение на территории Украины.

Более 80% детских игрушек, продающихся на рынке Украины, не только могут сломаться в руках ребенка, но и таят в себе нешуточную опасность для его здоровья.