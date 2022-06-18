ООН взывает спасти мир: людям грозит ад на земле из-за войны в Украине

11:20 18 июня Киев, Украина

О нависшей над миром угрозе заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, пишет The Guardian. Из-за продолжающейся войны в Украине и блокаде экспорта зерна миру грозит ад на земле.

"Еще до украинского кризиса мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за СOVID-19 и роста цен на горючее. Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война разрушительна. Это очень, очень пугающее время… Нам грозит ад на земле, если мы не ответим немедленно. Лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас, - это положить конец этой чертовой войне между россией и Украиной и открыть порты", - сказал он.

По его словам, если кризис не будет решен, это приведет к голоду, дестабилизации и массовой миграции.

Бизли напомнил, что после экономического кризиса 2007-2009 годов в 48 странах мира вспыхнули беспорядки, поскольку цены на сырьевые товары и инфляция выросли. При этом сегодняшние экономические факторы "намного хуже, чем те, которые мы наблюдали 15 лет назад", отметил представитель ООН.

"Мы уже наблюдаем беспорядки в Шри-Ланке и протесты в Тунисе, Пакистане и Перу, и у нас была дестабилизация в таких местах, как Буркина-Фасо, Мали, Чад… Это лишь признак будущих событий", - констатировал Бизли.

ООН получает 40% пшеницы для своих программ чрезвычайной продовольственной помощи из Украины.

Как известно, ООН работает над соглашением, которое включает разблокирование экспорта украинского зерна морским путем, а также доступ на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений. Переговоры о разблокировании украинского зерна пока идут безуспешно.