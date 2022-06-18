ООН взывает спасти мир: людям грозит ад на земле из-за войны в Украине

О нависшей над миром угрозе заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, пишет The Guardian. Из-за продолжающейся войны в Украине и блокаде экспорта зерна миру грозит ад на земле.
По его словам, если кризис не будет решен, это приведет к голоду, дестабилизации и массовой миграции.
Бизли напомнил, что после экономического кризиса 2007-2009 годов в 48 странах мира вспыхнули беспорядки, поскольку цены на сырьевые товары и инфляция выросли. При этом сегодняшние экономические факторы "намного хуже, чем те, которые мы наблюдали 15 лет назад", отметил представитель ООН.
ООН получает 40% пшеницы для своих программ чрезвычайной продовольственной помощи из Украины.
Как известно, ООН работает над соглашением, которое включает разблокирование экспорта украинского зерна морским путем, а также доступ на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений. Переговоры о разблокировании украинского зерна пока идут безуспешно.
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