ООН поименно зарегистрировала и подтвердила почти 6000 жертв военных преступлений рф в Украине

ООН задокументировала и подтвердила имена 5939 жертв военных преступлений среди мирного населения Украины. Из них 2787 человек погибли и 3152 получили ранения. Большинство из них стали жертвами артиллерийских и ракетных обстрелов, а также авиаударов в густонаселенных районах.
Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
По данным генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, ее ведомство завело более восьми тысяч дел о нарушениях законов ведения войны. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что заявления на расследование подали 43 страны — это рекордное число. Он пообещал расследовать каждый случай отдельно.
Между тем, россия продолжает обвинять в совершении преступлений Украину и называет МУС предвзятой и политизированной организацией.
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