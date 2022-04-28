ООН поименно зарегистрировала и подтвердила почти 6000 жертв военных преступлений рф в Украине

16:25 28 апреля Киев, Украина

ООН задокументировала и подтвердила имена 5939 жертв военных преступлений среди мирного населения Украины. Из них 2787 человек погибли и 3152 получили ранения. Большинство из них стали жертвами артиллерийских и ракетных обстрелов, а также авиаударов в густонаселенных районах.

Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

«Реальные цифры намного выше, и мой офис работает над тем, чтобы установить их», — подчеркнула она.

По данным генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, ее ведомство завело более восьми тысяч дел о нарушениях законов ведения войны. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что заявления на расследование подали 43 страны — это рекордное число. Он пообещал расследовать каждый случай отдельно.

«Закон одинаков для всех сторон конфликта, будь то Украина или россия, и лица, действующие от имени государства или самостоятельно, имеют ясно определенные обязанности», — подчеркнул Хан.

Между тем, россия продолжает обвинять в совершении преступлений Украину и называет МУС предвзятой и политизированной организацией.