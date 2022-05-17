ООН подняла статус Украины в рейтинге развития человеческого потенциала

В этом году Украина заняла 74 место в ежегодном отчете ООН под названием "Индексе человеческого развития". В данном рейтинге учавствует 189 стран.
Об этом сказано в рейтинге, опубликованном во вторник, 15 декабря.
Теперь общий коэффициент Украине равна 0,779 (из максимальных 1,000).
В то же время согласно индексу, ожидаемая продолжительность жизни украинцев составляет 72,1 года. Индекс образования измеряет среднюю продолжительность обучения населения, составляет 11,4 года и ожидаемую продолжительность обучения населения - 15,1 года. Индекс валового национального дохода на душу населения составляет 13 216 долларов США.
Список возглавляет Норвегия, на втором месте - Ирландия, а на третьем - Швейцария. При этом в ТОП-10 вошли Гонконг, Исландия, Германия, Швеция, Австралия, Нидерланды и Дания. Всего в рейтинге 189 стран.
Отметим, что ежегодный отчет ООН о развитии человеческого потенциала Индекс человеческого развития составляют с учетом продолжительности жизни жителей страны, образования и уровня доходов.
Теперь общий коэффициент Украине равна 0,779 (из максимальных 1,000).
В то же время согласно индексу, ожидаемая продолжительность жизни украинцев составляет 72,1 года. Индекс образования измеряет среднюю продолжительность обучения населения, составляет 11,4 года и ожидаемую продолжительность обучения населения - 15,1 года. Индекс валового национального дохода на душу населения составляет 13 216 долларов США.
Список возглавляет Норвегия, на втором месте - Ирландия, а на третьем - Швейцария. При этом в ТОП-10 вошли Гонконг, Исландия, Германия, Швеция, Австралия, Нидерланды и Дания. Всего в рейтинге 189 стран.
Отметим, что ежегодный отчет ООН о развитии человеческого потенциала Индекс человеческого развития составляют с учетом продолжительности жизни жителей страны, образования и уровня доходов.
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