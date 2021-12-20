ООН не исключает, что к 2030 году удастся покончить с эпидемией СПИДа

15:41 01 Декабрь Киев, Украина

1 декабря в мире отмечают Международный день борьбы со СПИДом , а с момента регистрации первых случаев заболевание прошло уже 40 лет.





До сих пор, как напоминают в ООН, ВИЧ остается глобальной угрозой, а общие обязательства по искоренению болезни до 2030 года не выполняют, в частности, из-за структурного неравенства, мешающего прогрессу и эффективному внедрению решений для профилактики и лечения. Об этом сообщили в ООН До сих пор, как напоминают в ООН, ВИЧ остается глобальной угрозой, а общие обязательства по искоренению болезни до 2030 года не выполняют, в частности, из-за структурного неравенства, мешающего прогрессу и эффективному внедрению решений для профилактики и лечения.

“Внедрение политики по устранению неравенства требует от лидеров смелости. Теперь правительства должны перейти от слов к делу. Необходимо обеспечивать условия инклюзивного социально-экономического развития. Отказаться от дискриминационных законов, правил и политических мер, чтобы предоставить всем одинаковые возможности и искоренить неравенство. Для правительств пора выполнить свои обещания. Они должны действовать прямо сейчас и отвечать перед нами», – говорят в ООН.

Меры, предлагающие для борьбы с неравенством, охватывают:





развитие инфраструктуры, управляемой населением и ориентированной на людей;

обеспечение равного доступа к лекарствам, вакцинам и медицинским технологиям;

права человека для укрепления доверия и борьбы с пандемиями;

повышение квалификации сотрудников и предоставление им необходимых ресурсов и инструментов;

внедрение систем обработки данных, ориентированных на человека и способных выявлять неравенство.

“СПИД, COVID-19 и будущие пандемии можно остановить, внедрив срочные меры по элементам, ориентированным на защиту прав человека, которые в значительной степени отсутствуют при обсуждении готовности к пандемии и мер противодействия. Люди, особенно отдельные сообщества и группы населения, а не вирусы, должны быть в центре подготовки к пандемии и противодействии ей», – считают в организации.

За октябрь в Украине официально зарегистрировали 945 новых случаев ВИЧ-инфекции и диагностировали 231 случай СПИДа. За месяц от СПИДа умерло 236 украинцев, а самым распространенным путем инфицирования является незащищенный гетеросексуальный секс.



1 декабря на рассмотрение парламента внесли законопроект No6365 по уменьшению стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Авторы предлагают внести изменения в статью 130 Уголовного кодекса "Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни", однако пока не ясно, какие именно, ведь на сайте Верховной Рады отсутствует объяснительная записка к проекту.



Сегодня за сознательное подвержение другого лица опасностью заражения вирусом иммунодефицита можно получить арест или попасть в тюрьму. Сознательное же заражение ВИЧ грозит лишением свободы сроком от двух до пяти лет.



Украина лидер среди стран Европы по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. Несколько лет назад медицинская система официально перешла на новые стандарты лечения ВИЧ.