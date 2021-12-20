ООН не исключает, что к 2030 году удастся покончить с эпидемией СПИДа

1 декабря в мире отмечают Международный день борьбы со СПИДом, а с момента регистрации первых случаев заболевание прошло уже 40 лет.
Об этом сообщили в ООН.
До сих пор, как напоминают в ООН, ВИЧ остается глобальной угрозой, а общие обязательства по искоренению болезни до 2030 года не выполняют, в частности, из-за структурного неравенства, мешающего прогрессу и эффективному внедрению решений для профилактики и лечения.
До сих пор, как напоминают в ООН, ВИЧ остается глобальной угрозой, а общие обязательства по искоренению болезни до 2030 года не выполняют, в частности, из-за структурного неравенства, мешающего прогрессу и эффективному внедрению решений для профилактики и лечения.
Меры, предлагающие для борьбы с неравенством, охватывают:
- развитие инфраструктуры, управляемой населением и ориентированной на людей;
- обеспечение равного доступа к лекарствам, вакцинам и медицинским технологиям;
- права человека для укрепления доверия и борьбы с пандемиями;
- повышение квалификации сотрудников и предоставление им необходимых ресурсов и инструментов;
- внедрение систем обработки данных, ориентированных на человека и способных выявлять неравенство.
За октябрь в Украине официально зарегистрировали 945 новых случаев ВИЧ-инфекции и диагностировали 231 случай СПИДа. За месяц от СПИДа умерло 236 украинцев, а самым распространенным путем инфицирования является незащищенный гетеросексуальный секс.
1 декабря на рассмотрение парламента внесли законопроект No6365 по уменьшению стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Авторы предлагают внести изменения в статью 130 Уголовного кодекса "Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни", однако пока не ясно, какие именно, ведь на сайте Верховной Рады отсутствует объяснительная записка к проекту.
Сегодня за сознательное подвержение другого лица опасностью заражения вирусом иммунодефицита можно получить арест или попасть в тюрьму. Сознательное же заражение ВИЧ грозит лишением свободы сроком от двух до пяти лет.
Украина лидер среди стран Европы по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. Несколько лет назад медицинская система официально перешла на новые стандарты лечения ВИЧ.
1 декабря на рассмотрение парламента внесли законопроект No6365 по уменьшению стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Авторы предлагают внести изменения в статью 130 Уголовного кодекса "Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни", однако пока не ясно, какие именно, ведь на сайте Верховной Рады отсутствует объяснительная записка к проекту.
Сегодня за сознательное подвержение другого лица опасностью заражения вирусом иммунодефицита можно получить арест или попасть в тюрьму. Сознательное же заражение ВИЧ грозит лишением свободы сроком от двух до пяти лет.
Украина лидер среди стран Европы по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. Несколько лет назад медицинская система официально перешла на новые стандарты лечения ВИЧ.
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