ООН: к концу 2021 года на планете не будет хватать 75 миллионов рабочих мест

Мировая пандемия стала причиной колоссального роста безработицы по всему миру, более 100 миллионов трудоспособных жителей планеты оказались на грани бедности.
Об этом говорится в докладе Международной организации труда, которая является специализированным учреждением ООН.
Как отмечается, резкий рост уровня бедности обусловлен потерей рабочего времени, поскольку рабочие часы резко сократились, а доступ к качественной работе исчез.
В докладе отмечается, что пандемия усилила существующее неравенство на рынке труда, в большей степени пострадали менее квалифицированные работники, женщины, молодежь или мигранты.
Занятость женщин в прошлом году упала на 5% по сравнению с 3,9% среди мужчин.
Ожидается, что уровень занятости вернется на допандемический не ранее 2023 года, говорится в докладе МОТ.
Организация отмечает, что в конце этого года на планете не будет хватать 75 миллионов рабочих мест по сравнению с тем, если бы пандемии не было.
А до конца следующего года на планете будет на 23 миллиона рабочих мест меньше, чем могло бы быть.
По словам главы МОТ Гая Райдера, COVID-19 "был не только кризисом здравоохранения, но и кризисом занятости и человеческих ресурсов".
В докладе отмечается, что пандемия усилила существующее неравенство на рынке труда, в большей степени пострадали менее квалифицированные работники, женщины, молодежь или мигранты.
Занятость женщин в прошлом году упала на 5% по сравнению с 3,9% среди мужчин.
Ожидается, что уровень занятости вернется на допандемический не ранее 2023 года, говорится в докладе МОТ.
Организация отмечает, что в конце этого года на планете не будет хватать 75 миллионов рабочих мест по сравнению с тем, если бы пандемии не было.
А до конца следующего года на планете будет на 23 миллиона рабочих мест меньше, чем могло бы быть.
По словам главы МОТ Гая Райдера, COVID-19 "был не только кризисом здравоохранения, но и кризисом занятости и человеческих ресурсов".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии