ООН: к концу 2021 года на планете не будет хватать 75 миллионов рабочих мест

10:49 03 Июнь Киев, Украина

Мировая пандемия стала причиной колоссального роста безработицы по всему миру, более 100 миллионов трудоспособных жителей планеты оказались на грани бедности.

Об этом говорится в докладе Международной организации труда, которая является специализированным учреждением ООН

"По сравнению с 2019 годом, дополнительно 108 миллионов работников сейчас живет в условиях крайней или умеренной бедности, а это значит, что они и члены их семей должны жить менее чем на 3,20 доллара США (2,62 евро) в день по паритету покупательной способности", - говорится в ежегодном докладе МОТ "Всемирная занятость и социальные перспективы", передает Euronews.

Как отмечается, резкий рост уровня бедности обусловлен потерей рабочего времени, поскольку рабочие часы резко сократились, а доступ к качественной работе исчез.



В докладе отмечается, что пандемия усилила существующее неравенство на рынке труда, в большей степени пострадали менее квалифицированные работники, женщины, молодежь или мигранты.



Занятость женщин в прошлом году упала на 5% по сравнению с 3,9% среди мужчин.



Ожидается, что уровень занятости вернется на допандемический не ранее 2023 года, говорится в докладе МОТ.



Организация отмечает, что в конце этого года на планете не будет хватать 75 миллионов рабочих мест по сравнению с тем, если бы пандемии не было.



А до конца следующего года на планете будет на 23 миллиона рабочих мест меньше, чем могло бы быть.



По словам главы МОТ Гая Райдера, COVID-19 "был не только кризисом здравоохранения, но и кризисом занятости и человеческих ресурсов".