ООН и партнеры начали сбор средств для поддержки Украины в зимний период

11:32 23 августа Киев, Украина

Организация Объединенных Наций (ООН) объявила о запуске сбора средств для поддержки Украины в предстоящий осенне-зимний период. В рамках инициативы, планируют собрать 268 млн долларов.

О таком решении накануне объявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы вместе с партнерами запустили инициативу с призывом собрать 268 млн долларов, чтобы поддержать более 1,3 млн человек конкретной помощью в следующие зимние месяцы", – заявил он.

Он напомнил, что в результате войны в Украине серьезно повреждены дома, энергетическая, газовая инфраструктура, водоснабжение. Это, как подчеркнул Дюжаррик, "подвергает миллионы людей чрезвычайному риску во время холодного времени года, которое в Украине обычно начинается в октябре и длится до марта", а температура воздуха иногда может опускаться почти до -30 градусов.

"На эту зиму мы с нашими партнерами в первую очередь будем проводить аварийные ремонты домов в прифронтовых населенных пунктах. Также предоставим одежду, отопительные приборы и другие зимние вещи", – сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН будет придавать приоритет ремонтам в центах, где размещаются переселенцы, а также выплатам финансовой помощи. Гуманитарные организации помогут с ремонтом муниципальных систем отопления