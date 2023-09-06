ООН и партнеры начали сбор средств для поддержки Украины в зимний период

Организация Объединенных Наций (ООН) объявила о запуске сбора средств для поддержки Украины в предстоящий осенне-зимний период. В рамках инициативы, планируют собрать 268 млн долларов.
О таком решении накануне объявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.
Он напомнил, что в результате войны в Украине серьезно повреждены дома, энергетическая, газовая инфраструктура, водоснабжение. Это, как подчеркнул Дюжаррик, "подвергает миллионы людей чрезвычайному риску во время холодного времени года, которое в Украине обычно начинается в октябре и длится до марта", а температура воздуха иногда может опускаться почти до -30 градусов.
По его словам, ООН будет придавать приоритет ремонтам в центах, где размещаются переселенцы, а также выплатам финансовой помощи. Гуманитарные организации помогут с ремонтом муниципальных систем отопления
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