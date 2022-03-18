ООН: Число беженцев из Украины достигло почти 3 миллионов

18:25 15 марта Киев, Украина





Об этом свидетельствуют данные Верховного комиссара



Больше всего украинцев приняла Польша – не менее 1,8 миллиона человек. Недавно городские власти в Варшаве и Кракове сообщили, что фактически исчерпали возможности принимать новых людей. За две недели только в Краков приехало около 80–100 тысяч украинцев, а в Варшаву – 200 тысяч.



Приют в Румынии нашли по меньшей мере 453 тысячи украинцев, в Молодову выехали 337 тысяч, в Венгрию – 263 тысячи, а в Словакию – 213 тысяч. С начала российского вторжения в Украину количество людей, вынужденных уехать в поисках безопасности и защиты за границу, достигло 2 миллионов 969 тысяч.Об этом свидетельствуют данные Верховного комиссара ООН по делам беженцев.Больше всего украинцев приняла Польша – не менее 1,8 миллиона человек. Недавно городские власти в Варшаве и Кракове сообщили, что фактически исчерпали возможности принимать новых людей. За две недели только в Краков приехало около 80–100 тысяч украинцев, а в Варшаву – 200 тысяч.Приют в Румынии нашли по меньшей мере 453 тысячи украинцев, в Молодову выехали 337 тысяч, в Венгрию – 263 тысячи, а в Словакию – 213 тысяч.

Еще почти 1,5 тысячи уехали в Беларусь, а 141 тысяча – в Россию.

В то же время, по словам представителя Международной организации по миграции Поля Диона, количество украинских беженцев уже достигло 3 миллионов, из которых 1,4 миллиона – дети, а еще около 157 тысяч – граждане других стран, проживавших в Украине.



В ООН прогнозируют, что выехать из Украины в поисках безопасности, защиты и помощи в ближайшее время могут еще 4 миллиона человек. Аналитики отмечают, что статистика о количестве беженцев состоит из разных источников, преимущественно из данных, предоставленных органами власти из официальных пунктов пропуска, а потому цифры в отношении некоторых стран приблизительны. Определенное количество людей, попавших в соседние с Украиной государства, направилось в другие страны ЕС.



Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди уже отмечал, что выезд украинцев - самый большой кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.