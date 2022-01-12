Онлайн-программа от Google для украинских стартапов

15:38 04 Сентябрь Киев, Украина

Компания Google приглашает принять участие в стартап программе "Академия роста" (Growth Academy), участников ждут семинары, общение со специалистами Google. Рассчитана программа на разработчиков мобильных приложений из Украины и Беларуси.



Growth Academy - это онлайн-программа, включающая в себя вебинары и сертификацию. По окончании программы Google обещает отобрать десяток лучших стартапов с тем, чтобы оказывать им на постоянной основе техническую и информационную поддержку.



Вся программа продлится с сентября по декабрь 2020 года. Участникам предстоит пройти учебный курс по трем темам - развитие, рост и монетизация бизнеса. Обучение будет проходить на английском языке.



Google поставил украинским и белорусским стартаперам только два условия: во-первых, у них уже должен быть готовый проект мобильных приложений; во-вторых, это должны быть неигровые приложения.