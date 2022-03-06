Онассисы продают картину Черчилля, которую премьер подарил магнату Аристотелю

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Стало известно, что картину кисти Уинстона Черчилля "Ров, Брекклс" выставят на аукционе в Нью-Йорке. Это полотно с пейзажем покойный премьер-министр Великобритании еще в 50-х годах прошлого века подарил своему другу судоходному магнату Аристотелю Онассису. Об этом в субботу, 5 июня, сообщило Al Jazeera.

Картина Уинстона Черчилля будет выставлена 23 июня на аукцион Phillips в Нью-Йорке с оценкой от 1,5 до 2 миллионов долларов.

Пейзаж был написан Черчиллем в 1921 году и оставался в его личной коллекции в течение 40 лет. После того, как в конце 1950-х годов завязалась дружба с судоходным магнатом Аристотелем Онассисом, Черчиль решил подарить ему картину, оказав тем самым честь, которой ранее удостаивались избранные, в том числе королева Елизавета и Дуайт Д. Эйзенхауэр.

Долгое время картина была выставлена в салоне яхты Онассиса "Кристина" где она висела рядом с полотнами Эль Греко, Писсарро, Гогена и Вермеера.

Когда Онассис умер в 1975 году, дочь передала яхту в дар правительству Греции. Коллекция осталась в семье, а картина Черчилля была помещена на хранение.

Как отмечает издание, последнее время работы британского политика пользуются популярностью на торгах. Так в марте один покупатель приобрел на аукционе Christie's сразу три картины, написанные Черчиллем, за $16 млн.

В 2014 году его полотно "Пруд с золотыми рыбками в Чартуэлле" ушло с молотка за $2,7 млн.

Черчилль был художником-любителем, он написал за жизнь более 500 картин.

Ранее 12 мая картина Жан-Мишеля Баския под названием "В этом случае" продали за $93,1 млн. Торги организовал аукционный дом Christie's.

Также, самая большая в мире картина на холсте "Путешествие человечества" кисти британского художника Саши Джафри была продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов.