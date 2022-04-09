Он погиб в бою против 12 вражеских самолетов, защищая Киев

Война с захватчиками нашей родной земли открыла непостижимый героизм украинского народа. Еще много прекрасных имен героев станут известны после победы. Сегодня рассказ об одном из них. Пилот Александр Бринжала мужественно отстаивал столицу Украины. Известно, что майор погиб храброй смертью в бою против 12 самолетов оккупантов.

Пилота 40-й бригады тактической авиации не стало 2 марта. Известно, что 2 апреля Президент Украины наградил его званием Героя Украины, к сожалению – посмертно.

Украинский пилот погиб как Герой

"Пилот 40-й бригады тактической авиации майор Александр Бринжала мужественно защищал столицу и погиб смертью храбрых в бою против 12 вражеских самолетов",– сообщили в Минобороны.

Объяснили также о трагическом дне 2 марта:

оккупанты атаковали Киев истребителями по всем направлениям – два украинских МиГ-29 вышли на перехват российских самолетов;

атаковали Киев истребителями по всем направлениям – два украинских МиГ-29 вышли на перехват российских самолетов; наши пилоты дали оккупанту достойный отпор, но в том бою погиб летчик 1 класса Александр Бринжала.

От рук оккупантов погиб наш пилот: видео о нем