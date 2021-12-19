Омбудсмен Сергей Горбачев: проект «Воспитатель безопасности» позволит создать безопасную среду в школах

В сфере образования готовится новый проект для учащихся школ Украины, в котором главной целью выступает создание безопасной среды для всех участников учебного процесса, в том числе учителей и родителей.

Об этом сообщает Образовательный омбудсмен Украины.

«Важным в образовании является безопасность участников образовательного процесса, создание безопасной образовательной среды, потому что, если жизни и здоровью ученика угрожает опасность, — качество образования теряет свой смысл», — делится в сообщении омбудсмен Сергей Горбачев.

Создание безопасной и комфортной образовательной среды, обеспечение прав на такую среду – общая цель органов государственной власти, образовательных структур и правоохранительных органов.

Проект "Воспитатель безопасности" подразумевает независимого специалиста, который должен стать связующим звеном в обществе между учебным заведением и правоохранительными органами и благоприятствовать безопасной среде для учеников, родителей и учителей, а также способствовать раннему выявлению и устранению негативных явлений в заведении, в том числе предотвращению и противодействию "буллингу".

На данный момент сейчас разрабатываются методики, в которых будут описаны инструкции, требования и критерии по отбору специалистов, а также обучающая программа (курс) подготовки квалифицированного работника.



По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, — это для него ценная возможность принять участие в разработке проекта — "Воспитатель безопасности".