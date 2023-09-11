Омбудсмен рассказал о механизме возвращения депортированных украинских детей

Украина разработала механизм возвращения депортированных с оккупированных территорий украинских детей.
Об этом во время Ялтинской европейской стратегии рассказал Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
По словам Омбудсмена, механизм возвращения детей имеет несколько ключевых этапов:
Об этом во время Ялтинской европейской стратегии рассказал Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
По словам Омбудсмена, механизм возвращения детей имеет несколько ключевых этапов:
- Разработка механизма получения списков детей.
- Верификация и обновление данных.
- Документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств.
- Психологическая реабилитация детей по возвращении.
- Создание специального центра реабилитации.
- Открытие гуманитарных коридоров.
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