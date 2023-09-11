Омбудсмен рассказал о механизме возвращения депортированных украинских детей

15:40 11 сентября Киев, Украина

Украина разработала механизм возвращения депортированных с оккупированных территорий украинских детей.

Об этом во время Ялтинской европейской стратегии рассказал Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

По словам Омбудсмена, механизм возвращения детей имеет несколько ключевых этапов:
  • Разработка механизма получения списков детей.
  • Верификация и обновление данных.
  • Документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств.
  • Психологическая реабилитация детей по возвращении.
  • Создание специального центра реабилитации.
  • Открытие гуманитарных коридоров.
"Все эти шаги предпринимаются с целью безопасного возвращения украинских детей домой", - говорится в сообщении.