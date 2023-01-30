Омбудсмен рассказал, как получить помощь за погибшего защитника

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, как родственникам погибшего защитника Украины получить помощь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам омбудсмена, необходимо подать заявление каждого совершеннолетнего члена семьи, родителей и иждивенцев защитника, имеющих право на получение пособия, о выплате единовременной денежной помощи. В случае наличия малолетних и/или несовершеннолетних детей, заявление должен подать другой родитель или опекуны или попечители детей.
Вместе с заявлением подаются:
По словам омбудсмена, необходимо подать заявление каждого совершеннолетнего члена семьи, родителей и иждивенцев защитника, имеющих право на получение пособия, о выплате единовременной денежной помощи. В случае наличия малолетних и/или несовершеннолетних детей, заявление должен подать другой родитель или опекуны или попечители детей.
Вместе с заявлением подаются:
- выписка из приказа об исключении погибшего защитника из списков личного состава воинской части;
- выписка из личного дела о составе семьи защитника, призванного на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве.
Кроме того, родственники должны представить копии следующих документов:
- документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах гибели защитника;
- свидетельства о смерти защитника;
- свидетельства о рождении защитника – для выплаты родителям;
- свидетельства о браке – для выплаты жене (супругу);
- свидетельства о рождении ребенка - для выплаты ребенку;
- документов, удостоверяющих личность членов семьи, с данными о фамилии, имени и отчестве лица, в которые внесены сведения о регистрации места жительства, и справку о регистрации места жительства;
- документа, удостоверяющего регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков, выданного органом доходов и сборов;
- решение районной, районной в г. Киеве и в Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе, сельского, поселкового совета или суда об установлении над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, опеки, попечительства;
- решение суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего;
- постановления соответствующей военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи смерти защитника, заболевания с исполнением воинских обязанностей.
При наличии решения суда, вступившего в законную силу, по вопросам назначения и выплаты единовременной денежной помощи члены семьи, родители и иждивенцы погибшего, которым назначается и выплачивается помощь, представляют также копию соответствующего решения суда.
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