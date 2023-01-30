Омбудсмен рассказал, как получить помощь за погибшего защитника

14:06 30 января Киев, Украина





По словам омбудсмена, необходимо подать заявление каждого совершеннолетнего члена семьи, родителей и иждивенцев защитника, имеющих право на получение пособия, о выплате единовременной денежной помощи. В случае наличия малолетних и/или несовершеннолетних детей, заявление должен подать другой родитель или опекуны или попечители детей.



Вместе с заявлением подаются: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, как родственникам погибшего защитника Украины получить помощь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По словам омбудсмена, необходимо подать заявление каждого совершеннолетнего члена семьи, родителей и иждивенцев защитника, имеющих право на получение пособия, о выплате единовременной денежной помощи. В случае наличия малолетних и/или несовершеннолетних детей, заявление должен подать другой родитель или опекуны или попечители детей.Вместе с заявлением подаются:

выписка из приказа об исключении погибшего защитника из списков личного состава воинской части;

выписка из личного дела о составе семьи защитника, призванного на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве.

Кроме того, родственники должны представить копии следующих документов:

документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах гибели защитника;

свидетельства о смерти защитника;

свидетельства о рождении защитника – для выплаты родителям;

родителям; свидетельства о браке – для выплаты жене (супругу);

свидетельства о рождении ребенка - для выплаты ребенку;

документов, удостоверяющих личность членов семьи, с данными о фамилии, имени и отчестве лица, в которые внесены сведения о регистрации места жительства, и справку о регистрации места жительства;

документа, удостоверяющего регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков, выданного органом доходов и сборов;

решение районной, районной в г. Киеве и в Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе, сельского, поселкового совета или суда об установлении над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, опеки, попечительства;

решение суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего;

постановления соответствующей военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи смерти защитника, заболевания с исполнением воинских обязанностей.

При наличии решения суда, вступившего в законную силу, по вопросам назначения и выплаты единовременной денежной помощи члены семьи, родители и иждивенцы погибшего, которым назначается и выплачивается помощь, представляют также копию соответствующего решения суда.