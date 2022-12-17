Олимпийский чемпион по гребле продал свои медали, чтобы помочь ВСУ

12:52 17 декабря Киев, Украина

Двукратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Юрий Чебан продал две золотые и одну бронзовую медали с игр, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.

По словам спортсмена, он рассчитывал получить большую сумму, однако доволен, что сможет помочь украинским военным.

"Аукцион уже прошел. Закончился он не так, как планировалось, но довольно неплохо. Мы пытались привлечь внимание через американские медиа, о нас писали The Washington Post, TMZ Sport. Заработали больше 100 тысяч долларов, и это только начало. Мы ожидали немного больше, потому что общались с организаторами этого аукциона, которые дали нам предварительную оценку по этим медалям. Сказали, что цена должна быть выше. Мы не ориентировались на эту цену, но хотели собрать как можно больше". "Действительно, жалко было отдавать, но я уверен, что эти медали должны принести больше пользы, чем просто лежать на полке и пылиться. В какой-то момент страна мне предоставила хорошие возможности, и я хочу отплатить тем же", - рассказал Чебан в интервью 1+1.

Напомним, Чебан выиграл золото Олимпиад в Рио и Лондоне на дистанции 200 метров в гребле на каноэ и бронзу в Пекине на дистанции 500 метров.