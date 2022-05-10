Олимпиада 2020: призовые места украинских спортсменов будут отмечены денежным вознаграждением

17:50 06 августа Киев, Украина

Победы украинских спортсменов на Олимпиаде 2020 будут отмечены денежными призами, они варьируют от 55 до 125 тысяч долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта.



Так, в этом году спортсмены получат от государства:



за олимпийское "золото" - 125 тысяч долларов,

за "серебро" - 80 тысяч,

за "бронзу" - 55 тысяч.



По состоянию на пятницу, 6 августа, в копилке Украины насчитывается 14 олимпийских наград: одна золотая медаль, три серебряных и 10 бронзовых.