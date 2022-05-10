Олимпиада 2020: призовые места украинских спортсменов будут отмечены денежным вознаграждением

Победы украинских спортсменов на Олимпиаде 2020 будут отмечены денежными призами, они варьируют от 55 до 125 тысяч долларов.
Об этом сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта.
Так, в этом году спортсмены получат от государства:
за олимпийское "золото" - 125 тысяч долларов,
за "серебро" - 80 тысяч,
за "бронзу" - 55 тысяч.
Так, в этом году спортсмены получат от государства:
за олимпийское "золото" - 125 тысяч долларов,
за "серебро" - 80 тысяч,
за "бронзу" - 55 тысяч.
По состоянию на пятницу, 6 августа, в копилке Украины насчитывается 14 олимпийских наград: одна золотая медаль, три серебряных и 10 бронзовых.
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