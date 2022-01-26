Ольга Стефанишина рассказала о начале информационной кампании ко Дню Европы

В Украине началась информационная кампания, посвященная Дню Европы. На протяжении недели украинские органы власти продемострируют на собственном опыте воплощение в жизнь базовых ценностей, необходимых для вступления в ЕС.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
В течение недели органы власти будут делиться на своих страницах в сети Facebook историями о том, как они каждый день своими решениями воплощают шесть базовых ценностей Европейского Союза.
Со своей стороны, областные государственные администрации покажут примеры европейского поведения, которое также воплощает базовые ценности ЕС, - как на примерах собственных действий и решений, так и на примерах поведения жителей своего региона.
Все истории объединятся хэштегом # миEUКраина в сети Facebook.
Как известно, шесть базовых ценностей ЕС зафиксированы в ст. 2 Договора о Европейском Союзе:
Все истории объединятся хэштегом # миEUКраина в сети Facebook.
Как известно, шесть базовых ценностей ЕС зафиксированы в ст. 2 Договора о Европейском Союзе:
"Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, характеризующееся плюрализмом, недискриминации, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин".
Воплощение базовых ценностей ЕС является одним из критериев вступления в Союз, как указано в ст.49: "Любое европейское государство, которое уважает ценности, указанные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, и обязуется внедрить их в жизнь, может обратиться заявке с целью стать членом Союза ".
Онлайн-марафон ко Дню Европы в Украине # миEUКраина проходит в рамках правительственной информационной кампании EUКраина. Кампания стартовала в декабря 2020 года по инициативе Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной и при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине и проекта ЕС "Association4U". Цель информационной кампании - повысить осведомленность украинцев о преимуществах интеграции Украины в Европейский Союз и продемонстрировать воплощение базовых ценностей ЕС на примерах повседневной жизни украинцев.
Воплощение базовых ценностей ЕС является одним из критериев вступления в Союз, как указано в ст.49: "Любое европейское государство, которое уважает ценности, указанные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, и обязуется внедрить их в жизнь, может обратиться заявке с целью стать членом Союза ".
Онлайн-марафон ко Дню Европы в Украине # миEUКраина проходит в рамках правительственной информационной кампании EUКраина. Кампания стартовала в декабря 2020 года по инициативе Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной и при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине и проекта ЕС "Association4U". Цель информационной кампании - повысить осведомленность украинцев о преимуществах интеграции Украины в Европейский Союз и продемонстрировать воплощение базовых ценностей ЕС на примерах повседневной жизни украинцев.
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