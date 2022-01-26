Ольга Стефанишина рассказала о начале информационной кампании ко Дню Европы

12:38 10 Май Киев, Украина

В Украине началась информационная кампания, посвященная Дню Европы. На протяжении недели украинские органы власти продемострируют на собственном опыте воплощение в жизнь базовых ценностей, необходимых для вступления в ЕС.



Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.



В течение недели органы власти будут делиться на своих страницах в сети Facebook историями о том, как они каждый день своими решениями воплощают шесть базовых ценностей Европейского Союза.

"Уровень качества жизни и возможностей для самореализации каждого человека в Европейском Союзе - один из лучших в мире. Он основывается на наборе ценностей, принципов, общественных правил и обычаев, воплощенных как в отношениях государства с гражданином, так и взаимоотношениях граждан между собой. Онлайн-марафоном # миEUкраина ко Дню Европы мы стремимся показать, как европейские ценности уже сегодня становятся неотъемлемой частью украинского мировоззрения. Они уже есть рамкой, которой мы руководствуемся в жизни. От государственных учреждений, осуществляющих человекоориентированного политику, и отдельный гражданин, который сортирует мусор, убирает за своей собакой на улице, и с уважением относится к запрету ехать на машине по полосе общественного транспорта. Не только потому, что за это штрафуют, а потому, что это просто "не по-человечески". И "не по-европейски", - прокомментировала старт онлайн-марафона Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина

Со своей стороны, областные государственные администрации покажут примеры европейского поведения, которое также воплощает базовые ценности ЕС, - как на примерах собственных действий и решений, так и на примерах поведения жителей своего региона.



Все истории объединятся хэштегом # миEUКраина в сети Facebook.



Как известно, шесть базовых ценностей ЕС зафиксированы в ст. 2 Договора о Европейском Союзе:

"Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, характеризующееся плюрализмом, недискриминации, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин".



Воплощение базовых ценностей ЕС является одним из критериев вступления в Союз, как указано в ст.49: "Любое европейское государство, которое уважает ценности, указанные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, и обязуется внедрить их в жизнь, может обратиться заявке с целью стать членом Союза ".



Онлайн-марафон ко Дню Европы в Украине # миEUКраина проходит в рамках правительственной информационной кампании EUКраина. Кампания стартовала в декабря 2020 года по инициативе Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной и при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине и проекта ЕС "Association4U". Цель информационной кампании - повысить осведомленность украинцев о преимуществах интеграции Украины в Европейский Союз и продемонстрировать воплощение базовых ценностей ЕС на примерах повседневной жизни украинцев.