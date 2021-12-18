Ольга Сало: Здание Музея Майдана может появиться уже в 2022 году

Ольга Сало, заместитель директора Музея Майдана, в одном из интервью озвучила, что за долгие годы послевоенных событий 2014 года будет начато строительство Музея, об этом сообщают «Новини LIVE». Интервью было приурочено 8-й годовщине событий Майдана.

В 2022 году за долгие 8 лет после событий, посвященных Революции Достоинства, решились на строительство Музея Майдана, об этом рассказала заместитель Музея Майдана Ольга Сало.

По ее словам, сейчас Майдан представляет лишь информационное пространство Выставочного центра, а Музей, в своем роде, должен быть мощным информационным центром. Для строительства Музея были рассмотрены несколько локаций и руководство Музея Майдана надеяться на начало строительных работ уже в 2022 году.

Известно, что строительные работы по возведению Музея Майдана должны были быть сданы уже к концу 2019 года, но они так и не были начаты. В 2020 году Киевская прокуратура начала следственные действия, были предположения, что бюджет, выделенный на застройку нового Музея, разворовали.



Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Музее Майдана проходит выставка «Художественный Барбакан. Ретроспекция». Выставка будет открыта для посетителей до 20 февраля 2022 года.