Ольга Фреймут и судья "Танцев со звездами" обменялись "любезностями"

18:19 14 Сентябрь Киев, Украина

Оценивая танец Ольги Фреймут и ее партнера Ильи Паздины, судья проекта балерина Екатерина Кухар едко проккоментировала выступление.

По словам судьи, самба для тела Фреймут - это как пожизненное заключение. А ноги телеведущей отказываются слушать команды мозга. Экс-ведущая "Ревизора", в свою очередь, резко ответила на подобный комментарий в эфире телеканала "1+1".

"Я очень долго держалась. Первый эфир все было хорошо, на втором я была для тебя пьяницей. Я скажу от имени всех твоих жертв, потому что ты здесь уже много лет сидишь королевой и подпитываешь свою гордыню на фоне наших недостатков. И вместо того, чтобы тебе здесь в воскресенье сидеть, судить нас всех, ты бы лучше пошла в церковь и покаялась", - сказала Фреймут.

В результате словесной перепалки Кухар подарила Ольге топор и сказала, что в церковь пойдет только с ней вместе, а потом они посетят психолога.