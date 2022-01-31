Ольга Фреймут и судья "Танцев со звездами" обменялись "любезностями"

Оценивая танец Ольги Фреймут и ее партнера Ильи Паздины, судья проекта балерина Екатерина Кухар едко проккоментировала выступление.
По словам судьи, самба для тела Фреймут - это как пожизненное заключение. А ноги телеведущей отказываются слушать команды мозга. Экс-ведущая "Ревизора", в свою очередь, резко ответила на подобный комментарий в эфире телеканала "1+1".
В результате словесной перепалки Кухар подарила Ольге топор и сказала, что в церковь пойдет только с ней вместе, а потом они посетят психолога.
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