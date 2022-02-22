Октябрь на носу. Каким он будет? Прогноз синоптиков

07:03 30 Сентябрь Киев, Украина





Так, средняя месячная



Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык уверяет, что температура и Украинский гидрометцентр на сайте опубликовал информацию о погоде в Украине в середине осени, в октябре.Так, средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12° тепла (в горах 6-7° тепла), что близко к средним многолетним значениям. В то же время отмечается, что месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений: 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм.Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык уверяет, что температура и осадки в октябре будут в пределах нормы.

"Температура и осадки будут в пределах нормы: ни больше, ни меньше. Осадки — 80-110% от нормы и температура — колебания до 1 градуса, что почти на 100% в пределах нормы. С октября среднестатистического за последние 10 лет нынешний не будет отличаться", — отметил Билык.





