Октоберфеста в этом году снова не будет - праздник пива отменен

08:51 04 Май Киев, Украина

Самый популярный немецкий алкогольный праздник Октоберфест , имеющий 120-летнюю традицию, снова отменен.

О таком решении сообщили в понедельник, 3 мая, власти региона.



"C тяжелым сердцем после серьезных размышлений принято решение отмены", - заявил журналистам премьер-министр Баварии Маркус Зедер.



Он подчеркнул, что руководство региона и города пошло на такой шаг "в интересах всего населения".



В свою очередь, бургомистр Мюнхена Дитер Райтер объяснил, что эпидситуация с COVID-19 непредсказуема. Кроме того, он признал, что провести Октоберфест с соблюдением таких мер, как защитные маски и дистанция в один-два метра между участниками, невозможно.



Как известно, празднование Октоберфеста началось более 120 лет назад. Фестиваль собирал ежегодно около шести миллионов человек. В 2020 году праздник также не состоялся из-за пандемии - это была первая отмена за послевоенный период.