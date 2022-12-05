Оксфордский словарь английского назвал слово 2022 года

12:40 05 декабря Киев, Украина

По версии Оксфордского словаря английского языка, словом года стал сленговый термин «Режим гоблина» (goblin mode), описывающий поведение, отвергающее социальные нормы и ожидания.



Впервые этот термин употребили в Twitter в 2009 году, а вирусным он стал в феврале 2022 года. Популярность приобрел после смягчения карантинных ограничений, когда люди стали чаще выходить из дома и отвергали идею возвращения к «нормальной жизни» или бунтовали против недостижимых эстетических стандартов, которые показывают в социальных сетях».

В 2022 году слово года по версии Оксфордского словаря впервые было выбрано путем общественного голосования.



Второе место по популярности заняло слово «Метавселенная». Его описывают как «гипотетическая среда виртуальной реальности, где пользователи взаимодействуют с аватарами друг друга и своим окружением увлекательным способом, иногда рассматриваемым как потенциальное расширение или замена интернета или социальным сетям». Использование этого слова выросло почти в четыре раза по сравнению с 2021 годом.



На третьем месте оказался хештег #ISTANDWITH, который используется в социальных сетях для выражения солидарности с определенным делом, группой или лицом. Этот хештег стали чаще использовать в марте 2022 г. после полномасштабного вторжения рф, чтобы выразить поддержку Украине.