Около тысячи пунктов обогрева готовы развернуть в Киеве в случае чрезвычайной ситуации, сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, городские власти рассматривают разные сценарии развития событий российско-украинской войны. Пункты обогрева готовят в случае худшего сценария, когда не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения.
Эти пункты планируют обустроить, прежде всего, в школах и детских садах. Для этого закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого. Там можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь.
Пункты обогрева готовы развернуть также в Киевской области, сообщил председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба. Это 750 стационарных пунктов, оборудованных генераторами, имеющих запасы пищи и воды. Кулеба отметил, что ГСЧС также имеют инфраструктуру пунктов обогрева.
По его словам, городские власти рассматривают разные сценарии развития событий российско-украинской войны. Пункты обогрева готовят в случае худшего сценария, когда не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения.
Эти пункты планируют обустроить, прежде всего, в школах и детских садах. Для этого закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого. Там можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь.
Пункты обогрева готовы развернуть также в Киевской области, сообщил председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба. Это 750 стационарных пунктов, оборудованных генераторами, имеющих запасы пищи и воды. Кулеба отметил, что ГСЧС также имеют инфраструктуру пунктов обогрева.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии