Около 90% украинцев верят, что Украина победит Россию

88% опрошенных украинцев верят, что Украина сможет отразить нападение России. Практически каждый день этот показатель растет. Только 10% сегодня не имеют такой уверенности.
Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 1 марта.
Социологи опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
80% опрошенных отметили, что готовы защищать Украину с оружием в руках. По сравнению с довоенными временами этот показатель значительно вырос (в 2020 году – 59%). Самый высокий уровень готовности наблюдается на западе и в центре, более низкий уровень готовности – на юге и востоке.
Но даже в юго-восточных регионах чрезвычайно высок уровень готовности воевать за Родину (на юге почти 80%, на востоке почти 60%). В гендерном разрезе готовность воевать с оружием за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин.
Поддержка вступления Украины в Европейский Союз и НАТО самая высокая за всю историю опросов: 86% поддерживают присоединение Украины к ЕС, 76% – за вступление в НАТО. Положительная динамика произошла благодаря росту поддержки поступления в западные структуры среди населения юга и востока. В возрастном разрезе во всех категориях наблюдается единодушная поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО.
61% верят в то, что Украина станет членом Европейского Союза в ближайшее время (в течение одного-двух лет). 13% верят, что наше государство станет членом ЕС через пять лет, в более длинной перспективе – 6%. Затрудняются с оценками 17%. Не верят в то, что Украина станет членом ЕС только 4%.
Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 1 марта.
Социологи опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
80% опрошенных отметили, что готовы защищать Украину с оружием в руках. По сравнению с довоенными временами этот показатель значительно вырос (в 2020 году – 59%). Самый высокий уровень готовности наблюдается на западе и в центре, более низкий уровень готовности – на юге и востоке.
Но даже в юго-восточных регионах чрезвычайно высок уровень готовности воевать за Родину (на юге почти 80%, на востоке почти 60%). В гендерном разрезе готовность воевать с оружием за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин.
Поддержка вступления Украины в Европейский Союз и НАТО самая высокая за всю историю опросов: 86% поддерживают присоединение Украины к ЕС, 76% – за вступление в НАТО. Положительная динамика произошла благодаря росту поддержки поступления в западные структуры среди населения юга и востока. В возрастном разрезе во всех категориях наблюдается единодушная поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО.
61% верят в то, что Украина станет членом Европейского Союза в ближайшее время (в течение одного-двух лет). 13% верят, что наше государство станет членом ЕС через пять лет, в более длинной перспективе – 6%. Затрудняются с оценками 17%. Не верят в то, что Украина станет членом ЕС только 4%.
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