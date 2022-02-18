Около 70% украинцев получают информацию по телевидению, а почти 30% – от знакомых

10:56 16 Февраль Киев, Украина

Согласно данным социологического опроса, главным источником информации для граждан Украины остается телевидение.

Источники информации:
  • телевидение – 67%
  • соцсети – 44%
  • интернет – 29%
  • личные связи (друзья, родственники, знакомые) – 28%
  • мессенджеры – 16%
  • радио – 7%
  • газеты – 6%
Среди соцсетей лидирует Facebook (56%), Instagram (25%) и Viber (24%). Из Telegram информацию получает только 13% респондентов.
Опрос проводил фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова в период с 17 по 22 декабря 2021 года.