Около 70% украинцев получают информацию по телевидению, а почти 30% – от знакомых

Согласно данным социологического опроса, главным источником информации для граждан Украины остается телевидение.
Источники информации:
Источники информации:
- телевидение – 67%
- соцсети – 44%
- интернет – 29%
- личные связи (друзья, родственники, знакомые) – 28%
- мессенджеры – 16%
- радио – 7%
- газеты – 6%
Среди соцсетей лидирует Facebook (56%), Instagram (25%) и Viber (24%). Из Telegram информацию получает только 13% респондентов.
Опрос проводил фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова в период с 17 по 22 декабря 2021 года.
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