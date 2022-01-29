Около 70% мусора в Черном море является пластиком

19:37 12 Май Киев, Украина

Эксперты проекта EMBLAS – Экологический мониторинг Черного моря сообщили, что согласно результатам исследований, 68% мусора в Черном море составляет пластик

Об этом шла речь на брифинге «Национальные вызовы состояния и потенциала управления морской средой в контексте глобальной и европейской морской политики».

«Ежечасно по большим рекам Украины в Черное море попадает от 8 до 50 кусочков различного мусора - это прежде всего окурки, пластиковые стаканчики и бутылки, различные упаковки с пляжей. Из рек прежде всего переносятся пластиковые бутылки - это 20%. В мусорных пятнах в Черном море 68% - это пластик, и уже не понятно, это бутылки, или упаковки, или обувь - это уже все видоизменено морем», - рассказала эксперт проекта EMBLAS Марушевская.

По ее словам, кроме того, что мусор снижает туристический потенциал, он также является транспортером вредных химических веществ, новым искусственным биотопом на замену естественным и капканом для морских животных, которые умирают, глотая пластик.

«Большой мусор часто распадается на мелкий мусор, на микропластик - частицы размером до 5 мм, которые очень легко заглатываются морскими обитателями. Мы это наблюдаем и на мертвых птицах, половина желудка которых забита кусочками пластика», - отметила она.

К тому же, по ее словам, ученые наблюдают, как на пластиковых отходах в море развиваются новые виды жизни, символизирующие загрязнение.

Эксперт подчеркнула, что стратегией предотвращения морского мусора является только утилизация и переработка пластика, и привела пример успешного проекта при поддержке EMBLAS «Неликвидный пластик - новая жизнь в брусчатке» по переработке даже неотсортированного мусора.

«Для всех этих одноразовых пластиковых тарелок, вилок, стаканчиков, которые нигде не принимают как вторсырье, было разработано специальное оборудование, которое условно выглядит как некий котел, переплавляющий все, и получается специфическая смесь, из которой можно делать брусчатку, которая очень легкая, цветная и на ощупь очень приятная по сравнению с другой брусчаткой или асфальтом. Приносите мусор и получается что-то интересное и полезное в ответ», - рассказала Марушевская.

Мероприятие было организовано Международной Черноморской экологической сетью и направлено на развитие использования современных инструментов экологического управления морской средой среди заинтересованных сторон и широкой общественности путем информирования наиболее заинтересованных стейкхолдеров, профильных агентств, представителей гражданского общества, бизнеса и высших учебных заведений.