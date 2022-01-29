Около 70% мусора в Черном море является пластиком

Эксперты проекта EMBLAS – Экологический мониторинг Черного моря сообщили, что согласно результатам исследований, 68% мусора в Черном море составляет пластик.
Об этом шла речь на брифинге «Национальные вызовы состояния и потенциала управления морской средой в контексте глобальной и европейской морской политики».
По ее словам, кроме того, что мусор снижает туристический потенциал, он также является транспортером вредных химических веществ, новым искусственным биотопом на замену естественным и капканом для морских животных, которые умирают, глотая пластик.
К тому же, по ее словам, ученые наблюдают, как на пластиковых отходах в море развиваются новые виды жизни, символизирующие загрязнение.
Эксперт подчеркнула, что стратегией предотвращения морского мусора является только утилизация и переработка пластика, и привела пример успешного проекта при поддержке EMBLAS «Неликвидный пластик - новая жизнь в брусчатке» по переработке даже неотсортированного мусора.
Мероприятие было организовано Международной Черноморской экологической сетью и направлено на развитие использования современных инструментов экологического управления морской средой среди заинтересованных сторон и широкой общественности путем информирования наиболее заинтересованных стейкхолдеров, профильных агентств, представителей гражданского общества, бизнеса и высших учебных заведений.
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