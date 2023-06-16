Около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде - ООН

11:18 11 июня Киев, Украина

Появились публикации о реакции ООН на подрыв россиянами Каховской ГЭС. В своем интервью Associated Press заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сказал, что около 700 тысяч человек в Украине, как на подкронтрольных, так и оккупированных рф территориях, не имеют должного доступа к питьевой воде из-за подрыва Каховской ГЭС.

Он указал на то, что в результате подрыва ГЭС затоплены важные сельскохозяйственные угодья, что неизбежно приведет к снижению экспорта зерна, повышению цен на продовольствие во всем мире и нехватке пищи для миллионов нуждающихся.

Гриффитс отметил, что вода также вымыла из почвы мины и теперь те представляют опасность для многих украинцев.

"Это каскад проблем, начиная с того, чтобы разрешить людям выжить сегодня, а затем дать им какие-то перспективы на завтра", - сказал он.

Гриффитс добавил, что ООН обратится со специальным призывом о предоставлении Украине дополнительных средств в связи с подрывом Каховской ГЭС. В то же время, он отметил, что хочет подождать несколько недель, чтобы увидеть полные экономические последствия, последствия для здоровья и окружающей среды, прежде чем просить о помощи.

Как мы уже писали, президент Украины Владимир Зеленский за последние дни несколько раз выступал с сокрушительной критикой ООН и Красного Креста из-за их бездействия в условиях гуманитарной катастрофы.

Зеленский заявил, что отсутствие помощи украинцам на оккупированных россиянами территориях от международных организаций после подрыва Каховской ГЭС является самоуничтожением этих структур.