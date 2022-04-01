Около 400 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии рф

11:24 01 апреля Киев, Украина

С начала полномасштабной вооруженной агрессии россии в Украине пострадали около 400 детей. Из них 153 погибли и более 245 ранены.



Об этом на утро 1 апреля сообщили в Офисе генерального прокурора.

“Продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", – говорится в сообщении.

По полученным данным, больше всего детей пострадало в Киевской – 73 и Донецкой – 65 областях. В Харьковской области – 53, в Черниговской – 43, в Николаевской – 30, в Луганской области – 31, в Запорожской – 22, в Херсонской области – 29 детей. В Киеве – 16, в Сумской – 16, в Житомирской – 15 пострадавших.