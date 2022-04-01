Около 400 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии рф

С начала полномасштабной вооруженной агрессии россии в Украине пострадали около 400 детей. Из них 153 погибли и более 245 ранены.
Об этом на утро 1 апреля сообщили в Офисе генерального прокурора.
Об этом на утро 1 апреля сообщили в Офисе генерального прокурора.
По полученным данным, больше всего детей пострадало в Киевской – 73 и Донецкой – 65 областях. В Харьковской области – 53, в Черниговской – 43, в Николаевской – 30, в Луганской области – 31, в Запорожской – 22, в Херсонской области – 29 детей. В Киеве – 16, в Сумской – 16, в Житомирской – 15 пострадавших.
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