Около 430 тысяч граждан Украины трудоустроились в Польше

Польские работодатели сообщили о трудоустройстве около 430 тыс. граждан Украины, прибывших в Польшу после 24 февраля.
Об этом сообщает издание inpoland.net.
По данным польского чиновника, уже более 1,3 млн украинцев получили номер RESEL в Польше. Это позволяет гражданам Украины пользоваться такими же правами в социальной сфере, как и гражданам Польши.
Сообщается, что норма о необходимости получения номера RESEL предусмотрена законом о помощи гражданам Украины в связи с агрессией россии против Украины. Этим законом введен специальный механизм легализации пребывания украинцев на территории Польши во время войны в Украине.
Сообщается, что норма о необходимости получения номера RESEL предусмотрена законом о помощи гражданам Украины в связи с агрессией россии против Украины. Этим законом введен специальный механизм легализации пребывания украинцев на территории Польши во время войны в Украине.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии