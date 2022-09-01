Около 430 тысяч граждан Украины трудоустроились в Польше

13:45 29 августа Киев, Украина

Польские работодатели сообщили о трудоустройстве около 430 тыс. граждан Украины, прибывших в Польшу после 24 февраля.

Об этом сообщает издание inpoland.net.

"Что касается трудоустройства, то сейчас у нас работает 430 тысяч человек по этой новой формуле, где работодатель лишь уведомляет уездную службу труда о том, что данное лицо попало к нам", - сказал заместитель министра по семье, труду и соцполитике Польши Станислав Швед.

По данным польского чиновника, уже более 1,3 млн украинцев получили номер RESEL в Польше. Это позволяет гражданам Украины пользоваться такими же правами в социальной сфере, как и гражданам Польши.



Сообщается, что норма о необходимости получения номера RESEL предусмотрена законом о помощи гражданам Украины в связи с агрессией россии против Украины. Этим законом введен специальный механизм легализации пребывания украинцев на территории Польши во время войны в Украине.