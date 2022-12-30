Около 3,4 тысячи украинских военных находятся в российском плену

14:51 30 декабря Киев, Украина

В плену в россии находятся 3 400 украинских военнослужащих, еще 15 000 считаются пропавшими без вести.



Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



Заявление о количестве пленных украинских военных сделала уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая.

"Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими – Ред.). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных россией территорий или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников”, – сказала она.

Она подчеркнула, что рф отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что благодаря постоянному поставлению вопроса о военнопленных на международных площадках, условия их содержания в россии в последнее время улучшились.



В то же время доступа ко всем военнопленным украинцам у Красного Креста нет. Посетить удалось лишь некоторые места содержания в россии и временно оккупированных украинских территориях.