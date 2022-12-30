Около 3,4 тысячи украинских военных находятся в российском плену

В плену в россии находятся 3 400 украинских военнослужащих, еще 15 000 считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Заявление о количестве пленных украинских военных сделала уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Заявление о количестве пленных украинских военных сделала уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая.
Она подчеркнула, что рф отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что благодаря постоянному поставлению вопроса о военнопленных на международных площадках, условия их содержания в россии в последнее время улучшились.
В то же время доступа ко всем военнопленным украинцам у Красного Креста нет. Посетить удалось лишь некоторые места содержания в россии и временно оккупированных украинских территориях.
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