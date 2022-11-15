Около 20 поездов задерживаются, в ряде городов обесточены вокзалы

Из-за российских обстрелов днем 15 ноября вокзалы в ряде городов обесточены. Около 20 поездов задерживаются, сообщил Александр Перцовский, руководитель пассажирских перевозок Укрзализныци.
Вокзалы обесточены в Харькове, Ковеле, Коростене, Ровно, Львове. В то же время, почти все вокзалы снабжены резервными генераторами.
Задерживаются следующие поезда:
🚆№88 Ковель – Запорожье задерживается ориентировочно на 30 минут;
🚆№17 Харьков - Ужгород задерживается на 30 минут;
🚆№711 Краматорск - Киев отправился под резервным тепловозом с задержкой в пределах 40 минут.
Также из-за отсутствия напряжения на неопределенное время задерживаются рейсы №715 Киев — Перемышль, №750 Ужгород — Киев, беспересадочные вагоны Вена — Киев, №772 Хмельницкий — Киев, №86 Львов — Запорожье, №55 Киев — Рахов.
🚆№17 Харьков - Ужгород задерживается на 30 минут;
🚆№711 Краматорск - Киев отправился под резервным тепловозом с задержкой в пределах 40 минут.
Также из-за отсутствия напряжения на неопределенное время задерживаются рейсы №715 Киев — Перемышль, №750 Ужгород — Киев, беспересадочные вагоны Вена — Киев, №772 Хмельницкий — Киев, №86 Львов — Запорожье, №55 Киев — Рахов.
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