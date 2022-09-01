Оккупированные территории выступают против российского присутствия

17:00 19 августа Киев, Украина

В самом начале российского вторжения в Украину была оккупирована Херсонская область со стороны Крымского полуострова. Российские войска быстро продвинулись вглубь этого направления и остановились.

Оккупация Херсонской области была встречена местными жителями многочисленными митингами и протестами, чему были удивлены не только российские военные, но и руководство в кремле, и те и другие ожидали что их встретят как «освободителей», но реальность

оказалась совершенно противоположной.

Так, например, объявленный "референдум", который пытаются организовать и уже анонсировали многие рупоры кремля, местные жители встретили решительным протестом. Также они полностью проигнорировали введение так называемой «рублёвой зоны», отказались брать российские паспорта и продолжали общаться на украинском языке, те кто же был русскоязычным украинцем наоборот переходили на украинский язык в знак протеста. А как известно, наибольший страх для российской власти это неповиновение со стороны обычных людей, поэтому учитываются любые отказы от принятия своих интеграционных мероприятий, какими маленькими или незначительными они на самом деле не казались бы.

Проведение заведомо провального референдума это попытка показать "победу" внутренней аудитории россии и таким образом "легитимизировать" свои агрессивные действия в Украине. Но храбрые жители Херсонщины активно показывают, что доверие к действиям ВСУ по освобождению региона от захватчиков постоянно растет и людям нужен не "русский мир", а деоккупация украинских территорий.