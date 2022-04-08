Оккупанты заставляли военнопленных украинок раздеваться и побрили им головы

Российские военные и правоохранители заставляли украинских военнопленных женщин раздеваться, приседать и побрили им головы. Таким образом женщины пытались сломать морально, что является нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Истории двух из 15 освобожденных военнослужащих – Анастасии Матрущенко и Александры Цепук – опубликовала пресс- служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как рассказала Матрущенко, сначала она попала в Беларусь. Там к украинским пленным подходил военный "неславянской внешности и угрожал расправой": "До утра не доживете!"
Впоследствии ее и других пленных переправили в СИЗО №3 под Брянском.
Истории двух из 15 освобожденных военнослужащих – Анастасии Матрущенко и Александры Цепук – опубликовала пресс- служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как рассказала Матрущенко, сначала она попала в Беларусь. Там к украинским пленным подходил военный "неславянской внешности и угрожал расправой": "До утра не доживете!"
Впоследствии ее и других пленных переправили в СИЗО №3 под Брянском.
Она также рассказала, что в присутствии мужчин женщины заставляли полностью раздеваться, приседать. Военнослужащих побрили наголо, а также множество раз допрашивали.
Юристка Елена Харитонова объяснила, что бритье головы нашим военнопленным женщинам – это попытка навязать им девиантность. Это средство социального контроля, которое оккупанты используют для атаки на человеческое достоинство. Кроме того, в современной практике международных судебных учреждений есть решения, признающие, что принудительное бритье головы может признаваться жестоким обращением.
Юристка Елена Харитонова объяснила, что бритье головы нашим военнопленным женщинам – это попытка навязать им девиантность. Это средство социального контроля, которое оккупанты используют для атаки на человеческое достоинство. Кроме того, в современной практике международных судебных учреждений есть решения, признающие, что принудительное бритье головы может признаваться жестоким обращением.
Расположение воинской части, где несла службу Матрущенко, оккупанты расстреляли артиллерией и танками.
Другая военнослужащая Цепук сообщила, что узел связи, где она служит, защищался от натиска врага всеми возможными средствами. Однако, отметила женщина, оккупанты активно применяли тяжелое вооружение, забросали бункер гранатами.
Прибытие в Беларусь, по словам Цепук, "началось с провокаций": к пленным подошли репортеры российского телевидения в сопровождении военнослужащего неславянской внешности.
В камере, где находились женщины, было две кровати и один матрас на семерых: «За такие удобства нас просили рассказать на камеру о хорошем отношении со стороны оккупантов. Мы отказались».
Все это время военнопленные были оторваны от внешнего мира, поэтому известие об освобождении стало для них неожиданностью.
Все это время военнопленные были оторваны от внешнего мира, поэтому известие об освобождении стало для них неожиданностью.
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