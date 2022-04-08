Оккупанты заставляли военнопленных украинок раздеваться и побрили им головы

15:33 05 апреля Киев, Украина

Российские военные и правоохранители заставляли украинских военнопленных женщин раздеваться, приседать и побрили им головы. Таким образом женщины пытались сломать морально, что является нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.



Истории двух из 15 освобожденных военнослужащих – Анастасии Матрущенко и Александры Цепук – опубликовала пресс- служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Как рассказала Матрущенко, сначала она попала в Беларусь. Там к украинским пленным подходил военный "неславянской внешности и угрожал расправой": "До утра не доживете!"



Впоследствии ее и других пленных переправили в СИЗО №3 под Брянском.

“Тюремные надзиратели выстроили нас и пытались сломать морально, – сказала Матрущенко. – Какой-то начальник несколько раз выкрикивал мне в лицо Слава России!, ожидая, наверное, какого-то ответа на такое приветствие. На молчание с нашей стороны тюремщики отвечали пыткой”.

Она также рассказала, что в присутствии мужчин женщины заставляли полностью раздеваться, приседать. Военнослужащих побрили наголо, а также множество раз допрашивали.



Юристка Елена Харитонова объяснила, что бритье головы нашим военнопленным женщинам – это попытка навязать им девиантность. Это средство социального контроля, которое оккупанты используют для атаки на человеческое достоинство. Кроме того, в современной практике международных судебных учреждений есть решения, признающие, что принудительное бритье головы может признаваться жестоким обращением.

Расположение воинской части, где несла службу Матрущенко, оккупанты расстреляли артиллерией и танками.

“В бункер, где находилась очередная смена, несколько раз попал танк. Когда пыль развеялась, в помещение полетели гранаты. У нас изъяли оружие, амуницию, бронежилеты и мобильные телефоны. Связали руки, на глаза надели повязку”, – вспомнила она.

Другая военнослужащая Цепук сообщила, что узел связи, где она служит, защищался от натиска врага всеми возможными средствами. Однако, отметила женщина, оккупанты активно применяли тяжелое вооружение, забросали бункер гранатами.

"На всем пути следования в Беларусь и дальше в Россию нас постоянно обыскивали", - вспомнила она. Кроме того, "оккупанты сатанели от украинского языка".

Прибытие в Беларусь, по словам Цепук, "началось с провокаций": к пленным подошли репортеры российского телевидения в сопровождении военнослужащего неславянской внешности.

"Им очень не понравилось то, что мы говорим на украинском языке, требовали перейти на русский, – сказала Цепук. – Но я, например, русским почти не владею – как и остальные мои коллеги. Это очень разозлило репортеров".

В камере, где находились женщины, было две кровати и один матрас на семерых: «За такие удобства нас просили рассказать на камеру о хорошем отношении со стороны оккупантов. Мы отказались».



Все это время военнопленные были оторваны от внешнего мира, поэтому известие об освобождении стало для них неожиданностью.