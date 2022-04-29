Оккупанты взяли в плен двух британцев, оказывавших гуманитарную помощь в Украине

В Запорожской области российские военные взяли в плен двух сотрудников гуманитарной организации Великобритании. Об этом пишет Би-Би-Си со ссылкой на Доминика Бирна, соучредителя сети благотворительных организаций, работающих в Украине.
По данным Бирна, 28 апреля британцы собирались помочь женщине с двумя детьми покинуть населенный пункт, оккупированный Россией. На блокпосту их задержали российские военные, дальнейшая судьба обоих неизвестна. Также известно, что российские военные ворвались в дом женщины, которая ждала помощи британцев. Перед этим они отправили ей «странную смс-ку», пишет Би-Би-Си. Бирн утверждает, что российские военные обвинили ее в «пособничестве британским шпионам». Сейчас он ждет ответа британских дипломатов.
Ранее в Донецкой и Луганской областях также были задержаны сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Подробностей задержания не приводится.
По данным Бирна, 28 апреля британцы собирались помочь женщине с двумя детьми покинуть населенный пункт, оккупированный Россией. На блокпосту их задержали российские военные, дальнейшая судьба обоих неизвестна. Также известно, что российские военные ворвались в дом женщины, которая ждала помощи британцев. Перед этим они отправили ей «странную смс-ку», пишет Би-Би-Си. Бирн утверждает, что российские военные обвинили ее в «пособничестве британским шпионам». Сейчас он ждет ответа британских дипломатов.
Ранее в Донецкой и Луганской областях также были задержаны сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Подробностей задержания не приводится.
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