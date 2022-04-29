Оккупанты взяли в плен двух британцев, оказывавших гуманитарную помощь в Украине

14:12 29 апреля Киев, Украина





По данным Бирна, 28 апреля британцы собирались помочь женщине с двумя детьми покинуть населенный пункт, оккупированный Россией. На блокпосту их задержали российские военные, дальнейшая судьба обоих неизвестна. Также известно, что российские военные ворвались в дом женщины, которая ждала помощи британцев. Перед этим они отправили ей «странную смс-ку», пишет Би-Би-Си. Бирн утверждает, что российские военные обвинили ее в «пособничестве британским шпионам». Сейчас он ждет ответа британских дипломатов.



Ранее в Донецкой и Луганской областях также были задержаны сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Подробностей задержания не приводится. В Запорожской области российские военные взяли в плен двух сотрудников гуманитарной организации Великобритании. Об этом пишет Би-Би-Си со ссылкой на Доминика Бирна, соучредителя сети благотворительных организаций, работающих в Украине.По данным Бирна, 28 апреля британцы собирались помочь женщине с двумя детьми покинуть населенный пункт, оккупированный Россией. На блокпосту их задержали российские военные, дальнейшая судьба обоих неизвестна. Также известно, что российские военные ворвались в дом женщины, которая ждала помощи британцев. Перед этим они отправили ей «странную смс-ку», пишет Би-Би-Си. Бирн утверждает, что российские военные обвинили ее в «пособничестве британским шпионам». Сейчас он ждет ответа британских дипломатов.Ранее в Донецкой и Луганской областях также были задержаны сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Подробностей задержания не приводится.

«ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что члены национальной миссии ОБСЕ были лишены свободы в Донецке и Луганске. Организация использует все доступные каналы, чтобы содействовать их освобождению», — сказано в заявлении организации.