Оккупанты вывезли из музеев Мариуполя более 2000 экспонатов, среди них — картины Айвазовского

16:36 28 апреля Киев, Украина

Рашисты вывезли из краеведческого и художественного музеев Мариуполя более двух тысяч уникальных экспонатов, сообщает Мариупольский городской совет.

«В Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров, которые по предварительной информации были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Натальей Капустниковой, которая знала точное место хранения шедевров и лично передала все из рук в руки», — рассказал советник мэра города Петр Андрющенко..

В числе вывезенных экспонатов оказались оригиналы трех картин Архипа Куинджи: «Красный закат», «Осень» и «Эльбрус». Также российские военные похитили оригинал картины Ивана Айвазовского «У берегов Кавказа», картины Николая Дубовского, три уникальные иконы и бюст Архипа Куинджи работы скульптора Владимира Беклемишева. Древние иконы и уникальный рукописный свиток торы,

изготовленный венецианской типографией для мариупольских греков Евангелие 1811 года.

В своем посте Андрющенко также обвиняет директора Краеведческого музея Мариуполя Наталью Капустникову в «распространении лживой информации» об уничтожении музея «Азовом».

«Она говорит, что 15 марта „лично [это] видела“. Однако руководитель Департамента культуры горсовета Диана Трима именно 15 марта во второй половине дня была в обоих музеях перед эвакуацией и может свидетельствовать об абсолютной лжи со стороны Капустниковой», — пишет Андрющенко.

Информацию позже подтвердила и сама Капустникова. Она рассказала «Известиям», что "спасла" картины Куинджи во время обстрела ВСУ.

«Заведующая музеем не успела перенести в основное здание и положила картины в тайничок. Я знала, где он. Когда закончились боевые действия, мы пошли и посмотрели, где это все находится. Как смогли, так все и вывозили», — объяснила она изданию.

Во время Второй мировой войны нацисты и их союзники массово обворовывали музеи на захватываемых территориях. Например, после капитуляции Франции Адольф Гитлер приказал изъять произведения искусства, принадлежащие французскому государству и частным лицам.

Предметы искусства из Франции и других захваченных территорий планировалось частично выставить в «Музее фюрера» в Линце, куда были также доставлены разграбленные библиотеки мировоззренческих исследований и учений. Украденные в ходе войны предметы искусства также называют трофейным искусством.