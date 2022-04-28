Оккупанты вывезли из музеев Мариуполя более 2000 экспонатов, среди них — картины Айвазовского

Рашисты вывезли из краеведческого и художественного музеев Мариуполя более двух тысяч уникальных экспонатов, сообщает Мариупольский городской совет.
В числе вывезенных экспонатов оказались оригиналы трех картин Архипа Куинджи: «Красный закат», «Осень» и «Эльбрус». Также российские военные похитили оригинал картины Ивана Айвазовского «У берегов Кавказа», картины Николая Дубовского, три уникальные иконы и бюст Архипа Куинджи работы скульптора Владимира Беклемишева. Древние иконы и уникальный рукописный свиток торы,
изготовленный венецианской типографией для мариупольских греков Евангелие 1811 года.
В своем посте Андрющенко также обвиняет директора Краеведческого музея Мариуполя Наталью Капустникову в «распространении лживой информации» об уничтожении музея «Азовом».
Информацию позже подтвердила и сама Капустникова. Она рассказала «Известиям», что "спасла" картины Куинджи во время обстрела ВСУ.
Во время Второй мировой войны нацисты и их союзники массово обворовывали музеи на захватываемых территориях. Например, после капитуляции Франции Адольф Гитлер приказал изъять произведения искусства, принадлежащие французскому государству и частным лицам.
Предметы искусства из Франции и других захваченных территорий планировалось частично выставить в «Музее фюрера» в Линце, куда были также доставлены разграбленные библиотеки мировоззренческих исследований и учений. Украденные в ходе войны предметы искусства также называют трофейным искусством.
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