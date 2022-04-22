Оккупанты воруют зерно с Херсонской и Запорожской областей

Российские захватчики похищают зерно, хранившееся в хранилищах на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Это может привести к голоду в мире.
Как сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, жители оккупированного Крыма сообщили о росте количества вагонов на полуострове, где написано "зерно".
Поезда принадлежат так называемой "северо-кавказской железной дороге" и следуют в направлении Херсонской области.
Денисова уточнила, что Херсонщина и Запорожье дают значительное количество зерна, поэтому там оборудовано много специальных хранилищ. Очевидно, что россияне просто хотят украсть урожай. Недавно такая же ситуация произошла в Бердянске.
Кроме этого, в оккупированном Крыму уже продают овощи, которые россияне украли с территории Херсонской области.
Как сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, жители оккупированного Крыма сообщили о росте количества вагонов на полуострове, где написано "зерно".
Поезда принадлежат так называемой "северо-кавказской железной дороге" и следуют в направлении Херсонской области.
Денисова уточнила, что Херсонщина и Запорожье дают значительное количество зерна, поэтому там оборудовано много специальных хранилищ. Очевидно, что россияне просто хотят украсть урожай. Недавно такая же ситуация произошла в Бердянске.
Кроме этого, в оккупированном Крыму уже продают овощи, которые россияне украли с территории Херсонской области.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии