Оккупанты в Мелитополе закрывают учеников в школах на время рабочего дня

12:57 21 октября Киев, Украина

В Мелитополе оккупанты держат детей в школах .



Об этом в эфире Национального телеканала рассказал Мелитопольский мэр Иван Федоров.

"Дети утром приходят в школу, преимущественно чеченцы охраняют их. Они закрывают заведения на замок: дети не могут выйти даже на перерыв или увидеться с родителями во время дня", – рассказывает мэр Мелитополя.

По его словам, учеников выпускают только в конце после дополнительной проверки.

"Итак, весь день наши дети находятся в плену", - резюмирует руководитель города.



В оккупированном Мариуполе, например, ситуация с учебой в школе не лучше – детей заставляют учиться прямо в коридорах.



Напомним, что в Мелитополе часть детей продолжает учиться по украинским программам онлайн. Уроки ведут учителя, выехавшие на подконтрольную Украине территорию.