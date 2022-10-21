Оккупанты в Мелитополе закрывают учеников в школах на время рабочего дня

В Мелитополе оккупанты держат детей в школах .
Об этом в эфире Национального телеканала рассказал Мелитопольский мэр Иван Федоров.
Об этом в эфире Национального телеканала рассказал Мелитопольский мэр Иван Федоров.
По его словам, учеников выпускают только в конце после дополнительной проверки.
В оккупированном Мариуполе, например, ситуация с учебой в школе не лучше – детей заставляют учиться прямо в коридорах.
Напомним, что в Мелитополе часть детей продолжает учиться по украинским программам онлайн. Уроки ведут учителя, выехавшие на подконтрольную Украине территорию.
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