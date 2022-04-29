Оккупанты в Мариуполе заставляют украинских мужчин камнями срезать татуировки

19:11 29 апреля Киев, Украина

российские военные в Мариуполе заставляют украинских мужчин камнями срезать татуировки, которые кажутся им "националистическими".

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



По словам Бойченко, оккупанты создали четыре фильтрационных лагеря для жителей Мариуполя, которых депортируют в Россию. В этих лагерях, сказал мэр, людей подвергают пыткам.

“Методы издевательств россияне используют разнообразные: и психологические, и физические. Особенно в отношении мужчин, имеющих хоть какие татуировки на теле. Если им [русским военным] татуировки кажутся похожими, как они считают, националистическими символами, они дают парню камень и говорят: сдирай. И он сдирает с кожи эти татуировки, а россияне смеются. Это происходит в Мариуполе в 21 веке", - рассказал Бойченко.

Мэр отметил, что украинских госслужащих российские военные "бросают за решетку из-за их места работы".