Оккупанты в Мариуполе вербуют жителей захваченного города для работы в фильтрационных лагерях

15:28 07 июня Киев, Украина

Оккупанты в Мариуполе вербуют жителей захваченного города на работу в бывших местах наказаний, где сейчас обустроены застенки.



Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .

"Абоненты оккупационного мобильного оператора Феникс в Мариуполе в последние дни получают такую рассылку от так называемого Минюста "ДНР". Оккупанты вербуют рабочих в концентрационные фильтрационные лагеря. россияне и их сателлиты уже даже не скрывают ни адреса, ни наличия застенков для украинцев" , – пишет он.

По словам Андрющенко, недостаток кадров связан с расконсервацией бывших мест отбывания наказаний. Наполнение их происходит в первую очередь из-за усиленных фильтрационных мероприятий.



Напомним, что сейчас в Мариуполе осталось более 100 тысяч человек. Живут они без централизованного водоснабжения и канализации, продовольствия и медикаментов, наряду с массовыми захоронениями погибших в результате российских обстрелов.