Оккупанты в Мариуполе вербуют жителей захваченного города для работы в фильтрационных лагерях

Оккупанты в Мариуполе вербуют жителей захваченного города на работу в бывших местах наказаний, где сейчас обустроены застенки.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .
По словам Андрющенко, недостаток кадров связан с расконсервацией бывших мест отбывания наказаний. Наполнение их происходит в первую очередь из-за усиленных фильтрационных мероприятий.
Напомним, что сейчас в Мариуполе осталось более 100 тысяч человек. Живут они без централизованного водоснабжения и канализации, продовольствия и медикаментов, наряду с массовыми захоронениями погибших в результате российских обстрелов.
Напомним, что сейчас в Мариуполе осталось более 100 тысяч человек. Живут они без централизованного водоснабжения и канализации, продовольствия и медикаментов, наряду с массовыми захоронениями погибших в результате российских обстрелов.
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