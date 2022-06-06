Оккупанты в Мариуполе распространяют фейки для дискредитации украинской власти и ВСУ

19:28 06 июня Киев, Украина

Военные рф в Мариуполе распространяют фейки для провоцирования антиукраинских настроений и формирования общественного мнения об отказе от эвакуации.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Основной фейк касается того, что все поступившие или хранящиеся на банковских карточках



Как отмечает Андрющенко, все деньги на банковских счетах украинских граждан хранятся и не перечисляются без их личного согласия ни на ВСУ, ни на что-либо другое. Право собственности украинцев безусловно и защищено государством.



Еще один фейк, который распространяют оккупанты, о том, что все остающиеся в городе являются преступниками и подлежат аресту при пересечении блокпоста на неоккупированную часть Украины. Основной фейк касается того, что все поступившие или хранящиеся на банковских карточках мариупольцев пенсии и социальные выплаты будут направлены в пользу ВСУ если их срочно не снять со счета.Как отмечает Андрющенко, все деньги на банковских счетах украинских граждан хранятся и не перечисляются без их личного согласия ни на ВСУ, ни на что-либо другое. Право собственности украинцев безусловно и защищено государством.Еще один фейк, который распространяют оккупанты, о том, что все остающиеся в городе являются преступниками и подлежат аресту при пересечении блокпоста на неоккупированную часть Украины.

“Люди, оказавшиеся на временно оккупированной территории, граждане Украины, не преследуются по закону и главное – мы сражаемся ежедневно за общую эвакуацию для всех мариупольцев. А наш большой дом Украина ждет каждого с ласковыми объятиями. Кроме того, для каждого мариупольца отдельно работает уже 4 муниципальных центра "Ямариуполь" для предоставления всего спектра помощи и адаптации при временной эвакуации, - пишет советник мэра Мариуполя.

Также военные рф распространяют слухи, что всех мужчин сразу мобилизуют в украинскую армию при пересечении блокпоста на неоккупированной части Украины.



По словам Андрющенко, никто не вручает повестки в пунктах пересечения линии и даже во время постановки на военный учет. Более того, даже по желанию на сегодняшний день не берут в ВСУ людей из Мариуполя, если они раньше не проходили военную службу.



Напомним, ранее работники Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины нашли в соцсетях оккупантов пособие для создания фейков против Украины.



В статье советуют, как дезинформировать людей и объясняют тот или иной прием, ссылаясь на знание "украинской психологии". Среди предлагаемых приемов были следующие.



Фейк должен быть банальным. Чтобы влиять на широкие слои общества, не нужно придумывать ничего сверхъестественного.

Лучше добавить даже немного абсурда – "Националисты в Украине распинают русских детей".

Фейк должен иметь в себе мощный месседж и оставлять простор для собственных фантазий – Мэр – русский шпион.

Фейк должен учитывать местные особенности. Достоверности ему придает привязка к местности - "В селе Ивановка русские танки".

Многократное повторение. Написанное тремя людьми в чате уже становится истиной. А если добавить сакральное "Власть всем лжет!", то этот фейк не опровергнет ни один аргумент.

В конце путеводителя содержится четкий призыв оккупантам создавать фейки и распространять в соцсетях Украины.