Оккупанты в Мариуполе не выдают справку о смерти, если человек погиб под обстрелами
12:13 03 июня Киев, Украина
Российские оккупанты в Мариуполе не выдают справки о смерти, если человек погиб под обстрелами или в результате ранений, а также не позволяют хоронить его в отдельной могиле.
Об этом сообщил в своем телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Новые издевательства оккупантов при захоронении погибших мариупольцев. Справку о смерти и праве захоронения в отдельной могиле в гробу оккупанты предоставляют исключительно по факту смерти от естественных причин. В случае гибели человека под обстрелами или даже при смерти от последствий полученных ранений, справка о смерти не выдается. А хоронят человека исключительно в братской могиле безымянно", – рассказал он.
Также Андрющенко добавил, что после похорон близким могут выдать справку о "пропавшем без вести".
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