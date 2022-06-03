Оккупанты в Мариуполе не выдают справку о смерти, если человек погиб под обстрелами

12:13 03 июня Киев, Украина

Российские оккупанты в Мариуполе не выдают справки о смерти, если человек погиб под обстрелами или в результате ранений, а также не позволяют хоронить его в отдельной могиле.



Об этом сообщил в своем телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Новые издевательства оккупантов при захоронении погибших мариупольцев. Справку о смерти и праве захоронения в отдельной могиле в гробу оккупанты предоставляют исключительно по факту смерти от естественных причин. В случае гибели человека под обстрелами или даже при смерти от последствий полученных ранений, справка о смерти не выдается. А хоронят человека исключительно в братской могиле безымянно", – рассказал он.

Также Андрющенко добавил, что после похорон близким могут выдать справку о "пропавшем без вести".