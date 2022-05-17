Оккупанты уничтожили единственный в Украине генетический банк растений

11:49 17 мая Киев, Украина

В результате обстрелов российской армии по Харькову был уничтожен единственный в стране и один из самых больших в мире Банк генетических ресурсов растений Украины.

Об этом рассказал доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Института растениеводства им. Юрьева НААН Украины Сергей Авраменко. По его словам, в здании института не было украинских военных, уничтожалась именно научное учреждение.



В банке хранилось более 160 тысяч сортов и гибридов сельскохозяйственных культур со всего мира.

«Все превратилось в пепел — десятки тысяч образцов семенного материала! В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которых уже не будет. Хранилище нельзя восстановить. Выгорело все» — рассказал ученый.

«Мне грустно говорить о том, что при гитлеровской Германии, когда в оккупации была вся Украина, немцы не уничтожили эту коллекцию, а наоборот, пытались сохранить, что-то спрятать, потому что знали, что их потомкам это может понадобиться. Ведь продовольственная безопасность каждой страны зависит от таких банков генетических ресурсов», — рассказал ученый.

По его словам, селекционеры со всего мира, включая россию, заказывали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта.