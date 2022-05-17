Оккупанты уничтожили единственный в Украине генетический банк растений

В результате обстрелов российской армии по Харькову был уничтожен единственный в стране и один из самых больших в мире Банк генетических ресурсов растений Украины.
Об этом рассказал доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Института растениеводства им. Юрьева НААН Украины Сергей Авраменко. По его словам, в здании института не было украинских военных, уничтожалась именно научное учреждение.
В банке хранилось более 160 тысяч сортов и гибридов сельскохозяйственных культур со всего мира.
В банке хранилось более 160 тысяч сортов и гибридов сельскохозяйственных культур со всего мира.
По его словам, селекционеры со всего мира, включая россию, заказывали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта.
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